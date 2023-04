Piano da tre milioni per le scuole 

Altri 430mila sono destinati all’adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia di via Lussu, mentre nel plesso di via delle Orchidee i lavori saranno concentrati sull’impianto antincendio. E ancora: 648mila per la scuola di via Parigi, e 210mila per la messa in sicurezza dell’istituto di via Machiavelli, entrambi da finanziare. Investimenti certi per la scuola elementare di via Leonardo da Vinci, quasi mezzo milione fra interventi di consolidamento statico, vulnerabilità sismica e l’installazione di pannelli fotovoltaici, per l’istituto di via Rossini, e per la manutenzione straordinaria della scuola di via Ariosto, a Su Planu.

Uno dei primi cantieri in programma è quello della scuola primaria di via Roma. Gli interventi sono messi nero su bianco nel progetto esecutivo già approvato: si va dalla ristrutturazione della facciata dell’istituto, alla manutenzione dell’ascensore, sino alla sistemazione della scala esterna che da sul cortile. Con le risorse a disposizione - 383mila euro - verranno sostituiti gli infissi, e installate delle protezioni esterne per filtrare i raggi solari all’interno delle aule.

Un piano da 3 milioni di euro per mettere in sicurezza tutte le scuole di Selargius. Cantieri già programmati, alcuni finanziati - con risorse europee, regionali e comunali - altri ancora da finanziare. «L’obiettivo è avere scuole più accoglienti», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas che assicura: «I cantieri saranno concentrati durante le vacanze estive».

Gli interventi

Sicurezza

«Tutti progetti avviati dalla Giunta della passata consiliatura dall’assessora che mi ha preceduto, Gabriella Mameli», ci tiene a precisare l’esponente dell’attuale esecutivo comunale. «Ora si sta andando a completare una serie di interventi importanti, con l’obiettivo di avere scuole sempre più sicure. Anche perché abbiamo molti iscritti che arrivano dai Comuni vicini, questo ci stimola ulteriormente a investire su sicurezza e accoglienza degli istituti presenti nella nostra città. Ovviamente si può migliorare, soprattutto sul fronte della manutenzioni ordinarie».

L’asilo chiuso

Nell’elenco c’è anche l’asilo nido di Is Corrias, chiuso da oltre 5 anni, destinatario di un finanziamento del Pnrr: 213mila e 550 euro. Priorità dell’intervento mettere in sicurezza la struttura di via Gallura: si va dalla sostituzione della pavimentazione interna in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato e dove l’amministrazione di piazza Cellarium ha deciso di installare dei pannelli solari. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led. «Entro quest’anno contiamo di aggiudicare i lavori, e nel 2024 di riaprire la struttura», assicura Argiolas. Sulla destinazione futura tutto è ancora da decidere, probabilmente sempre come nido comunale ma non si esclude la possibilità di una ludoteca o un centro per i giovani. «La priorità è ristrutturare lo stabile e renderlo fruibile il prima possibile», precisa l’assessore, «poi decideremo il resto. Sinora l’asilo è rimasto chiuso per mancanza di bimbi nel quartiere».

