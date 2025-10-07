Piano da sei milioni per le opere pubbliche 

Un maxi piano di opere pubbliche per un totale di 6,35 milioni di euro è stato presentato dall’amministrazione comunale di Sant’Antioco per la partecipazione ai recenti bandi regionali scaduti nei giorni scorsi. «La nostra amministrazione ha sempre rivolto grande impegno sul fronte dei lavori pubblici - ha detto il sindaco Ignazio Locci - occorre sempre avere cura nel programmare e farsi trovare pronti per cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti regionali».

In questa ottica, il Comune ha candidato 11 progetti per un valore complessivo di 5,8 milioni di euro, cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 550 mila euro, raggiungendo così una somma totale di 6,35 milioni. Gli interventi spaziano dal miglioramento della viabilità alla messa in sicurezza di strade e infrastrutture, fino all’efficientamento energetico di alcuni edifici pubblici.

Nel dettaglio, i progetti riguardano il secondo lotto della riqualificazione di Piazza Umberto, il rifacimento di via Regina Margherita (primo e secondo lotto), il completamento e messa in sicurezza della strada Su Pranu, la messa in sicurezza della strada per Maladroxia, sistemazione idraulica nella zona del ponte e lungomare con collettori per la raccolta delle acque meteoriche, efficientamento energetico delle scuole di via Manno, via Bologna e del padiglione B di via Virgilio. Inoltre, i lavori sugli edifici che ospitano la Polizia locale e i Servizi sociali e alcuni interventi su viabilità strade comunali con asfalti. «C’è un’importante novità introdotta dalla Regione - ha aggiunto Locci - che prevede la possibilità di scorrere le graduatorie anche nei prossimi anni finanziari, aumentando le possibilità di ottenere risorse anche per i Comuni non immediatamente finanziati. I nostri uffici hanno fatto un lavoro enorme e vanno ringraziati per questo, non è scontato che si riesca a mettere in campo una mole tale di lavoro, credo che ancora una volta abbiano dimostrato grande attaccamento alla città». Con questi progetti, l’amministrazione punta a rilanciare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le infrastrutture scolastiche e viarie, guardando a una Sant’Antioco più moderna.

