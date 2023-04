Piano da 7,3 miliardi di euro: agevolazioni per chi assume e 6 anni di carcere ai furbetti  

I versamenti avranno cadenza mensile e passeranno sulla “Carta di inclusione”. Per aver diritto al sussidio, il nucleo familiare dovrà avere almeno un componente che sia minore, o over 60, o con disabilità o invalidità civile. Inoltre il potenziale beneficiario dovrà avere un Isee non superiore a 7.200 euro, un reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui, un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa, di non oltre 30.000 euro, un patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro e nessun mezzo di grossa cilindrata intestati. Il sostegno durerà 18 mesi, poi dopo una pausa di un mese, sarà rinnovato ogni 12 mesi. Per i precettori del Gil, infine, è previsto un percorso di inclusione sociale e di avvio ai centri per l'impiego se è occupabili.

Ciò che per ora sembra certo è che la Gil entrerà in vigore dal primo gennaio 2024, avrà un costo per lo Stato di poco superiore a 5,3 miliardi all’anno e darà un aiuto circa 709mila nuclei familiari. Il beneficio potrà toccare fino a 6mila euro l'anno, ovvero 500 euro al mese (da moltiplicare poi alla scala di equivalenza) e può essere integrato fino a 3.360 euro (280 euro al mese) come contributo affitto.

Il Reddito di Cittadinanza si fa in tre e diventa Garanzia per l'Inclusione (Gil), Prestazione di accompagnamento al Lavoro (Pal) e Garanzia per l'attivazione lavorativa (Gal). È questo il turbinio di nuovi acronimi che spunta dal nuovo decreto ancora in fase di bozza, ma confermato nel suo impianto. Le nuove misure contro la povertà, aiuto all'inclusione e alla disoccupazione, si distinguono soprattutto per l'inasprimento delle sanzioni per dichiarazioni false e truffe con pene fino a 6 anni di carcere, ma anche per l’introduzione di sgravi fiscali e contributivi più generosi per le assunzioni dei precettori del Gil. Agevolazioni a favore dei datori di lavoro che addirittura raddoppiano nel caso di assunzioni stabili.

Parametri

Risorse

Pugno duro

Chi non si presenta ai servizi sociali o per il lavoro, senza giustificato motivo, decade dal beneficio. Stesso destino anche per chi non accetta un contratto di lavoro, ben sapendo che quest’ultimo dovrà avere una remunerazione non inferiore al minimo salariale, una durata superiore a 30 giorni e, nel caso di contratto a tempo parziale, essere di almeno il 60% dell'orario a tempo pieno.

Una “mini” Gil è prevista per i nuclei familiari (single compresi) in situazione di povertà ma che non rispecchiano le condizioni appena elencate e che quindi si trovano in un età fra i 18 e i 59 anni. Si chiamerà “Gal”, costerà 2 miliardi di euro e garantirà 350 euro al mese, ma in caso di due precettori al secondo spetterà la metà, cioè 175 euro al mese. Infine per i beneficiari del Rdc che al momento della scadenza dei 7 mesi di sussidio previsti per il 2023, hanno sottoscritto un patto per il lavoro e sono inseriti in misure di politica attiva, arriva la Prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal). Si potrà chiedere dal 1° settembre, e varrà 350 euro al mese. Si stima che l'intervento interessi 213mila persone e 154mila nuclei familiari.

