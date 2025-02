Piano da 4,9 milioni per la via di Piscinas: caccia ai fondi del Pnrr 

Per la sistemazione della strada che dalla Costa Verde arriva a Piscinas, passando per due guadi, servono 4 milioni e 970 mila euro, la disponibilità del Comune di Arbus è di appena 594.775 mila e cosi l’amministrazione punta ai fondi del Pnrr. «Con l’obiettivo di porre fine a un tragitto privo di sicurezza - dice l’assessora alla viabilità, Sara Vacca - abbiamo affidato la progettazione a un professionista esterno, grazie a un contributo della Regione. Il costo milionario richiede ora la ricerca dei fondi, già avviata con i bandi del Pnrr. Previsti il rifacimento del fondo stradale con calcestruzzo stabilizzato compatibile con i vincoli ambientali che gravano sulla zona, l’installazione di guardrail e sistemi per la sicurezza, la regimazione delle acque con realizzazione di attraversamenti stradali e incanalare le acque lungo scoli laterali». L’esponente dell’esecutivo ricorda «i forti disagi che turisti e cittadini stanno subendo stante l’impossibilità di accedere per via dei guadi chiusi. Stiamo lavorando per la riapertura prima dell’estate. Dobbiamo evitare i pericoli di chi, incurante del divieto, sposta la recinzione e si avventura nel percorso». A chi protesta per il tratto opposto, 6 chilometri di sterrato che unisce Ingurtosu alla spiaggia, Vacca replica: «Non corrisponde al vero che il Comune abbia sottovalutato la viabilità dell’area, la quale, purtroppo, è ormai pendente da anni senza che le amministrazioni precedenti abbiamo fatto nulla per risolverla definitivamente». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA