Piano da 367 milioni per il rilancio del Sulcis 

Via libera al piano esecutivo del Just transition fund per il Sulcis Iglesiente da 367 milioni di euro. L’approvazione è arrivata nel corso dell’incontro del Comitato di Sorveglianza che si è riunito a Iglesias. Hanno partecipato i rappresentanti della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio, della Regione, dei Comuni (Iglesias, Carbonia, Portoscuso, Carloforte e Nuxis), Provincia del Sud Sardegna, associazioni e le organizzazioni locali incluse nel paternariato, oltre ai rappresentanti di Taranto, altro territorio destinatario dei fondi del Jtf.

Il piano

Nel piano appena approvato sono previsti 15 avvisi per diversi settori. Il primo bando già lanciato dal Jtf è quello per le bonifiche, rivolto alle istituzioni locali. Su questo capitolo erano previsti 80 milioni ma sono stati incrementati a 145, diminuendo la cifra di 100 milioni di euro destinati in un primo momento alla formazione. Il bando sulle bonifiche sarà quindi riaperto il prossimo 31 gennaio e le amministrazioni potranno presentare i progetti fino al 30 aprile. Nei primi mesi del prossimo anno partiranno anche i bandi per le piccole e medie imprese: la Linea 1 prevede il sostegno agli investimenti produttivi funzionali alla transizione e alla diversificazione dell’economia (apertura del bando 31 gennaio 2025, 20 milioni di importo totale), mentre la Linea 2, sempre per le PMI, copre anche i progetti di ricerca (apertura il 30 aprile, importo totale 50 milioni).

Le reazioni

«L’incontro è stato fondamentale per non perdere di vista gli obiettivi del Jtf - dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias - mai come ora era necessario ripensare la riprogrammazione delle risorse, affinché risponda alle esigenze del territorio». Iglesias ha ospitato un incontro di alto livello. «Sottolinea innanzitutto la nostra attenzione sul tema - dice Daniele Reginali, assessore alle Attività produttive - ma anche la consapevolezza che grazie a queste opportunità il nostro territorio può compiere un salto di qualità». La punta di diamante del piano esecutivo del Sulcis è il progetto Sotacarbo sui combustibili verdi.«La nostra attenzione rimane alta e la volontà è ferma - dice Pietro Morittu, sindaco di Carbonia - non vogliamo perdere questa grande opportunità che l’Europa ci ha messo a disposizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA