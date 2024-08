Piano da 250 milioni per sanità e trasporti FdI: via i maxi staff 

Il tema è l’assestamento di Bilancio, ma l’opposizione ne approfitta per fare il punto sui primi cento giorni di legislatura. Caratterizzati, secondo il vicecapogruppo di FdI Fausto Piga, dalla corsa ai posti di potere più che dalla ricerca di soluzioni per le emergenze della Sardegna. Ieri in Aula, nel primo giorno dedicato alla manovrina che stanzia 250 milioni per tre anni, proprio il consigliere di FdI ha annunciato la presentazione di un emendamento per abrogare la legge sugli staff approvata ai tempi della Giunta Solinas, allora criticatissima da centrosinistra e M5S che l’avevano ribattezzata “legge poltronificio”, oggi utilizzata dalla nuova maggioranza.

La sfida

«Voglio togliere dall’imbarazzo la maggioranza Todde», ha detto, «se quella legge è davvero utile per governare, chiedano scusa per quanto detto in passato, oppure abbiano la coerenza di votare l’emendamento che abroga il poltronificio Solinas ora ribattezzato Todde».

Diciotto interventi per completare la discussione generale, poi il presidente del Consiglio Piero Comandini ha aggiornato la seduta a martedì prossimo alle 15.30, mentre lunedì 5 è il termine fissato per la presentazione degli emendamenti. Hanno aperto i lavori i relatori di maggioranza e minoranza, il presidente della commissione Bilancio Alessandro Solinas (M5S) e Giuseppe Talanas (Forza Italia). «Questo primo intervento finanziario non basta ad affrontare tutte le emergenze emerse anche di recente», ha spiegato Solinas illustrando il contenuto del ddl, «abbiamo dovuto stanziare 30 milioni per avere un ruolo come Regione nel sistema degli aeroporti». Da Talanas, un giudizio severo: «Nulla viene deciso sulla sanità pubblica, mentre si acquistano prestazioni dai privati convenzionati per abbattere le liste d’attesa». E sui 30 milioni, «sarebbe stato meglio destinarli alle vere emergenze dell’Isola, anziché a provvedimenti fumosi». Lo stesso concetto ha espresso il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «i trenta milioni non saranno spesi subito, proponiamo di destinarli all’abbattimento delle liste d’attesa, alla siccità, al fondo unico degli enti locali». Ancora sulla gestione aeroportuale, «la presidente convochi un dibattito aperto in quest’Aula e vediamo cosa intende fare di questa struttura che funziona benissimo e fa utili», ha proposto Stefano Schirru di Alleanza Sardegna. In maggioranza, la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Maria Laura Orrù ha salutato con favore l’incremento del fondo unico: «Dobbiamo sostenere la macchina amministrativa perché possano essere spese le risorse entro i termini di legge». Tema toccato anche dal presidente dei Progressisti Francesco Agus: «Abbiamo un nemico, la mancata spendita delle risorse. Il fondo di cassa dello scorso anno era di 3,4 miliardi di euro. Occorre accelerare la spesa, se non lo facciamo sarà una sconfitta per tutti». Toni «giusti» secondo Antonello Peru (Sardegna al centro 20Venti): «Ma i 3,4 miliardi non sono stati spesi per ragioni procedurali».

L’assessore

Ha chiuso l’assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni che ha difeso la scelta di approvare la manovrina entro la pausa estiva, per poi definire un ulteriore assestamento da 530 milioni a ottobre, dopo il giudizio di parifica della Corte dei Conti. L’esponente della Giunta Todde ha anche svelato che la massa manovrabile per il 2024 sarà di 250 milioni, tra maggiori entrate e rimodulazioni di interventi già previsti. (ro. mu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA