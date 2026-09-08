Piano da 13 milioni per le scuole 

Edilizia scolastica, accoglienza, sicurezza, sostenibilità degli spazi e attivazione di servizi a supporto di studenti fragili, è il piano di 13 milioni di euro, fondi per la maggiore del Pnrr per non lasciare indietro nessuno. Cinque assi strategici interconnessi su cui si muove la Provincia del Medio Campidano per combattere contro il fantasma della dispersione scolastica che si conferma tra le aree con i tassi di abbandono più alti, sfiorando circa il 33%. La novità di quest’anno lascia sperare in un’inversione di tendenza confermata dal segno meno degli iscritti di una ventina di alunni rispetto allo scorso anno, tremila in tutto divisi fra il classico di Villacidro, gli istituti superiori Marconi-Lussu di San Gavino, Buonarroti-Volta di Guspini e Colli Vignarelli di Sanluri.

Servizi speciali

Le politiche a garanzia del diritto allo studio e dell’inclusione scolastica hanno chiesto un impegno maggiore. Sono 130 gli studenti bisognosi di assistenza specialistica e 40 studenti del trasporto speciale, un servizio affidato a quattro cooperative che accompagno gli alunni direttamente da casa a scuola. «Superata la difficoltà a raggiungere la sede in pullman, frequentano tutti con regolarità», dice la vicepresidente, Maura Boi. «Significa che aver messo in campo una strategia complessiva capace di intervenire sulle diverse esigenze degli studenti e delle loro famiglie sia stato un tassello importante per accrescere la frequenza».

L'ente si è mosso anche sull'edilizia scolastica, l'accoglienza, la sicurezza, la sostenibilità degli spazi e l'attivazione di servizi innovativi. «Gli interventi programmati nei singoli istituti sono tanti», aggiunge il consigliere Marco Maccioni, «Per citare quelli già eseguiti col ritorno della Provincia, ci sono le urgenze: il riavvio degli ascensioni fermi da anni a Villacidro e a San Gavino, la sistemazione di muri pericolanti. C’è poi l’accoglienza, affidato il servizio per il taglio dell’erba all’esterno dei caseggiati e per la pulizia».

I dirigenti

Ammettono che dopo anni di commissariamento, dal 2024 la Provincia è vicina alle scuole. Il punto è che i bisogni sono tanti, i più critici sono i tetti colabrodo. «Un segnale positivo», sostiene Maria Rita Aru del liceo Marconi-Lussu, «è che la dispersione è calata. Abbiamo una classe in più, grazie anche al nuovo indirizzo di Scienze umane opzione economico sociale. Restiamo separati in tre sedi, in una l’emergenza è il tetto che fa acqua».

Romina Rinaldi del tecnico di Sanluri: «Iscrizioni confermate. Una classe in più al turistico, nel settore trainante. Continueremo ad impegnarci per un'offerta maggiore». Mauro Canu dell’Istituto superiore di Guspini: «Si parte con gli insegnanti al completo. La criticità riguarda il caldo ancora forte, l’appello alla Provincia: aspettiamo gli impianti di climatizzazione».

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