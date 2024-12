Piano da 10 milioni «per scongiurare la rinuncia alle cure» 

Rinunciare a una visita o a un esame perché troppo costoso o perché i tempi di attesa sono infiniti: una scelta forzata per chi si trova in difficoltà economica. La cosiddetta “povertà sanitaria” è una realtà crescente e per combatterla la Regione ha stanziato 10 milioni di euro con un’iniziativa sperimentale il cui obiettivo è garantire l’accesso ai servizi socio-sanitari a chi ne ha più bisogno. Promossa dall’assessorato al Lavoro insieme a quello alla Sanità, la misura prevede l’erogazione di bonus destinati alle persone con un Isee fino a 10mila euro o con esenzione per reddito.

Situazione allarmante

Come sottolineato dal Rapporto Crea Sanità 2024, il fenomeno della povertà sanitaria è in aumento anche in Sardegna. Secondo l’indagine Istat “Benessere equo e sostenibile” 2023, a rinunciare alle cure sono soprattutto le donne e le persone tra i 55 e i 59 anni (11,1%), con percentuali elevate anche tra gli over 75 (9,8%).«Sappiamo che i tempi di attesa, ancora troppo lunghi e i costi insostenibili delle prestazioni nel privato», spiega l’assessora al lavoro Desirè Manca, «costringono le persone a rinunciare a visite ed esami e ad andare incontro al rischio di aggravarsi. Con questa misura, studiata assieme all’assessore Bartolazzi, interveniamo in ambito sociale a sostegno delle persone più fragili economicamente, perché le persone per noi vengono sempre prima di tutto». I bonus saranno utilizzabili esclusivamente per prestazioni del Sistema sanitario nazionale nelle strutture pubbliche o private accreditate. L’Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro, si occuperà della gestione tramite un avviso di manifestazione di interesse. Il bonus è alternativo ai rimborsi Asl: chi usa il buono non potrà richiedere il rimborso e viceversa. L’iniziativa, parte del programma regionale Fse+ 2021-2027, potrebbe essere ampliata in futuro aumentando la soglia Isee, per includere una fascia più ampia di persone in difficoltà.

Liste d’attesa

«La Giunta Todde – sottolinea ancora l’assessora– sta lavorando allo smaltimento delle liste di attesa, tuttavia, in questo periodo emergenziale abbiamo ritenuto doveroso intervenire con un’ulteriore azione per permettere alle persone povere, malate, a tutti i più fragili di potersi curare». Se la sperimentazione avrà successo, la soglia Isee potrebbe essere innalzata per includere una fascia più ampia di persone in difficoltà. Un passo importante per garantire che nessuno sia costretto a rinunciare alla propria salute a causa della povertà.