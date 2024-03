Piano contro le alluvioni, via alla messa in sicurezza di cinque corsi d’acqua 

Duecentomila euro per ripulire e mettere in sicurezza i cinque fiumi che scorrono nel territorio di Selargius. Un piano anti allagamenti finanziato dalla Regione, che va a sommarsi al cantiere da un milione e mezzo partito mesi fa per sistemare il Riu Nou. Mentre in città sono partiti anche i lavori per ripulire le strade dalle erbacce, dopo la scia di polemiche e le penali applicate dal Comune alla società che si occupa dell’igiene urbana.

Piani anti alluvione

Il via alla pulizia nei corsi d’acqua selargini è di pochi giorni fa. Dal Riu Mortu - dove lo sfalcio viene alternato con Monserrato - al Rio Settimo e al Rio San Giovanni, sino al Rio Saliu, nel tratto compreso tra il confine con l’agro di Monserrato e quello di Settimo San Pietro. Le risorse sono regionali, spalmate in tre anni con un progetto unico - organizzato in diverse fasi - proposto dall’assessorato ai Lavori pubblici del Comune per evitare di procedere ogni volta tramite ordinanze del sindaco. «Gli interventi di pulizia e sfalcio sono partiti dal Riu Nou, poi proseguiremo con il più ampio progetto di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali per i quali abbiamo ottenuto un contributo pari a 200mila euro dalla Regione», spiega il sindaco Gigi Concu. «Si tratta di lavori di fondamentale importanza per garantire l’efficienza idraulica degli alvei fluviali e delle opere idrauliche connesse, finalizzati a favorire il normale deflusso delle acque e ad evitare fenomeni di esondazione».

Nel frattempo si attende la fine dei lavori di sistemazione nel Riu Nou: le canne e la vegetazione che avevano trasformato il fiume in una lingua verde che impediva il regolare deflusso dell’acqua, sono state eliminate da tempo. I lavori in progetto sono concentrati nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Oltre alla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, è prevista la costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di strutture in metallo lungo gli argini necessarie per frenare la ricrescita delle canne. «Purtroppo gli interventi sono stati momentaneamente interrotti per consentire ad Abbanoa di procedere con alcune opere di sua competenza», ammette il sindaco. «Contiamo di ultimare i lavori entro l’anno», assicura.

Pulizia urbana

Lavori di diserbo anche nelle strade cittadine. Interventi previsti nel contratto di igiene urbana, ma che da tempo non venivano svolti regolarmente, tanto da scatenare le lamentele dei cittadini e negli ultimi mesi una serie di penali - 50mila euro in tutto - applicate dal Comune nei confronti della società San Germano. «Ieri gli operatori ecologici hanno ripulito la zona industriale e il rione Paluna», annuncia Concu, «nei prossimi giorni proseguiranno negli altri quartieri della città».

