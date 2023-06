Piano contro i rischi di esondazione 

Sarà presto messo in sicurezza il tratto del rio Niu Crobu, che scorre dal rione San Giovanni sino alla confluenza col rio Mannu.

Dopo il nubifragio dello scorso 14 giugno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Sanna sta in questi giorni rivalutando alcuni progetti portati avanti dalla precedente amministrazione dell’ex primo cittadino Marco Corrias, la cui attuazione è finalizzata alla riduzione del rischio di esondazione del corso d’acqua. «In particolare si vuole intervenire sulla parte dell’alveo che scorre nel sottopassaggio della via Vittorio Emanuele – spiega Marco Cau, assessore comunale ai Lavori pubblici e all’urbanistica – dove anche durante il nubifragio dei giorni scorsi ha creato non pochi problemi alla viabilità sulla via Vittorio Emanuele».

Per l’esecuzione dei lavori il comune di Fluminimaggiore dispone di un finanziamento regionale complessivo di circa 600 mila euro. «L’intero progetto é suddiviso in due lotti – prosegue l’assessore – Tra le priorità ci sarà quella dei viadotti sopra il corso d’acqua, dove nei punti di scorrimento sottostante, spesso si accumulano i detriti, che impediscono il normale passaggio del fiume». Per l’apertura del cantiere non si prevedono tempi biblici. «Abbiamo preso in mano in questi giorni il progetto approvato in via preliminare dalla precedente amministrazione comunale – conclude Cau – che contiamo di approvare in maniera esecutiva entro luglio. Faremo di tutto per far partire i lavori entro settembre».

