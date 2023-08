«Piano Black mass? Rifiuti pericolosi e pochi posti di lavoro» 

«Il progetto di riconversione industriale della Portovesme srl condanna il nostro territorio a diventare una piattaforma per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, quali fumi d’acciaieria e black mass, senza che venga attivata una filiera locale per la produzione in loco dei materiali recuperati/riutilizzati». Le osservazioni presentate dal Comune di Portoscuso al progetto litio (per ora sperimentale) della Glencore, pubblicate nei giorni scorsi sul sito dell’assessorato regionale all’Ambiente, scuotono un po’ tutti dal torpore causato dall’assordante silenzio che in queste settimane accompagna la crisi dell’ultima fabbrica del Sulcis.

Il Comune

Nelle tre pagine a firma del sindaco Ignazio Atzori, c’è tutta la preoccupazione di una comunità che vorrebbe sì scommettere su nuove prospettive di sviluppo, il turismo in primis, ma che ha sempre ribadito che il settore industriale non può e non deve essere spazzato via con un colpo di spugna. E i numeri che si leggono nel documento inviato alla Regione dal Comune, fanno invece temere che qualcuno quella sorta di “spugna” sia pronto a utilizzarla: «Il progetto di riconversione darebbe lavoro solo a 372 dipendenti – scrive - di cui 120 legati ai processi di recupero della black mass e 252 legati alla gestione dei fumi ‘acciaieria e dei forni Waelz con il definitivo abbandono di produzioni strategiche a livello nazionale». Considerato che i lavoratori in attesa di risposte, tra diretti, indiretti e indotto, sono circa 1.500, è chiaro che siano davvero in pochi a dormire sogni tranquilli e, a questo, si aggiunge «la preoccupazione della popolazione sul fatto che si voglia realizzare a Portoscuso un ulteriore impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi senza un’attenta ed esaustiva valutazione degli impatti di natura ambientale e sanitaria». Pochi hanno, infatti, dimenticato che in quest’area, già ad alto rischio ambientale, si fa i conti con patologie gravissime, mortali, con percentuali che superano in maniera agghiacciante le medie nazionali.

Le richieste

Ecco perché, ai fini della Valutazione di impatto ambientale e di tutte le successive valutazioni sul progetto litio, il Comune ha una serie di richieste. Intanto che «l’esame del progetto “Li-Demo Plant” sia inserito e valutato all’interno del processo complessivo di riconversione industriale dell’intero sito produttivo che deve avere come principale obiettivo la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica». Ma Ignazio Atzori, a nome della sua comunità, chiede anche il progetto “black mass” «non sia considerato un impianto dimostrativo ma un vero impianto produttivo su scala industriale per il quale dovranno essere monitorati gli impatti sanitari e ambientali» e che si parli da subito «del completamento dei procedimenti di bonifica e messa in sicurezza dei suoli e della falda in carico alla società presso la competente conferenza di servizi ministeriale per l’intero sito produttivo». Si chiede inoltre «che venga garantito l’abbattimento di tutti i contaminanti prodotti nel processo» perché si deve scongiurare l’arrivo di nuovi veleni in un ambiente già compromesso. Non a caso il sindaco chiede un piano di mitigazione della qualità dell’aria, una sorveglianza epidemiologica e un approfondimento delle problematiche legate alle esposizioni per via alimentare della popolazione residente nei Comuni di Portoscuso, Carloforte, Calasetta, Carbonia, Gonnesa e San Giovanni Suergiu. Un lungo elenco di Comuni che serve a ricordare, in questo torpore estivo che si somma a quello che sta accompagnando dall’inizio dell’anno questa grave vertenza, che il futuro del polo industriale di Portovesme non riguarda solo la comunità di Portoscuso. Lo dimostrano anche le dettagliate osservazioni presentate da Sardegna Pulita, dal Movimento di lotta per la salute onlus “Medicina democratica”, da Isde Italia, dall’associazione Assotziu Consumadoris Sardigna, dalla Confederazione sindacale sarda e da Donne Ambiente Sardegna.

