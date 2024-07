Piano attacca sul patto con Rfi 

Il sindaco di Serramanna Gabriele Littera ancora sotto attacco per la chiusura definitiva dei passaggi a livello lungo la ferrovia.

A distanza di oltre sei mesi dalla soppressione dei tre varchi in viale Matteotti, via Torino e via Parrocchia, la minoranza consiliare torna ad interrogare il primo cittadino sul tema «del mancato rispetto dei verbale sottoscritto da Rfi e dal sindaco di Serramanna». Il documento, vale a dire, che regola i termini dell’addio ai passaggi a livello avvenuta nei primi giorni di dicembre 2023, seguita dall’apertura di una serie di infrastrutture (sottopasso veicolare, sottopassi pedonali e ciclabile) destinate a collegare le due sponde di Serramanna separate dalla strada ferrata. Tra queste, strategici per disabili e anziani, gli ascensori che avrebbero dovuto sollevare i pedoni in cima all’imponente, e a giudicare dalle dimensioni tutt’altro che funzionale, sovrappasso pedonale in ferro costruito tra le vie San Leonardo e Jugoslavia, e mai entrati in funzione.

«Ad a sei mesi dalla chiusura dei passaggi a livello, una buona parte dei cittadini serramannesi che non utilizzano l’auto, persone deboli, anziani e disabili soprattutto, risultano avere dei disagi enormi. Ad oggi non sappiamo, e questo lo chiediamo a lei signor sindaco, perché non si è provveduto ad attivare gli ascensori, che risultano ancora chiusi? Quali sono i motivi per i quali non si è attivato nei confronti di Rfi per il rispetto del verbale da lei sottoscritto? È gravissimo», così il capogruppo della minoranza di Più Serramanna, Gigi Piano, ha anticipato in Consiglio comunale l’oggetto dell’interrogazione. «Abbiamo depositato un’altra interrogazione qualche mese fa, con l’obiettivo di sollecitare l’intervento del sindaco rilevando che il verbale sottoscritto con Rfi risultava, e risulta, non rispettato». Insomma: la svolta nei collegamenti tra le due parti di Serramanna divise dai binari rappresentata dalla chiusura dei passaggi a livello sembra non accontentare tutti. Eppure il giorno dell’inaugurazione, il 27 novembre del 2023, il tunnel veicolare sotto la stazione era sembrato la soluzione del futuro anche solo perché consentiva al paese di dire addio alle lunghe attese ai passaggi a livello e alle troppe tragedie sui binari.

RIPRODUZIONE RISERVATA