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Prefettura.
26 marzo 2026 alle 00:26

Piano Asl per le cure in carcere 

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Assunzioni entro marzo nella medicina penitenziaria, un nuovo bando e la presa di servizio di due psichiatri. Sono queste le misure al centro del piano con il quale la Asl di Oristano cercherà di superare le criticità nell’assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti all’interno del carcere di Massama.

La strategia dell’azienda sanitaria per affrontare la situazione è stata illustrata ieri durante una riunione presieduta dal prefetto Salvatore Angieri.

Presenti i vertici territoriali delle Forze di Polizia, quello della Asl di Oristano e il direttore della casa circondariale di Massama.

«A cura dell’Ares – si legge in una nota della prefettura – sarà inoltre avviata la procedura per un nuovo bando finalizzato ad assunzioni a tempo indeterminato nell’ambito della medicina penitenziaria. Nelle more della definizione di tali procedure, sarà valutata la possibilità di un ulteriore supporto attraverso il coinvolgimento dei medici operanti negli Ascot».

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