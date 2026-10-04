Piano asfalti, oggi al via i nuovi lavori 

A Macomer riprende oggi il piano asfalti “Rigenerazione urbana” del Comune. Si procederà con la bitumazione dell’ingresso sud (da Nuoro, Oristano e Cagliari) e si proseguirà nella strada per Santu Lussurgiu e il monte Sant’Antonio. La polizia locale modifica la viabilità per consentire di realizzare gli interventi di bitumazione e sistemazione della segnaletica orizzontale nei due tratti viari di accesso alla cittadina: l’accesso sud, dall’area denominata “Posto blocco”, dalla salita della chiesa di San Pantaleo, fino a piazza Garibaldi, quello in direzione Santu Lussurgiu.

Previsti il posizionamento della nuova pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione delle pertinenze stradali. Scattano il divieto di sosta e il senso unico alternato, regolato da semaforo, fino al 30 di novembre.

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