Piano arabo per Gaza, l’ok di quattro Paesi 

Roma. Quattro paesi europei di peso approvano e sostengono il piano arabo per il futuro di Gaza mentre l’amministrazione Usa sembra divisa, con il segretario di Stato Marco Rubio che non apprezza e l’inviato di Donald Trump in Medio Oriente che parla di «primo passo» dopo che il tycoon ha lanciato il progetto di trasformare Gaza nella “Riviera” del Medio Oriente sfollando in modo più o meno volontario i palestinesi della Striscia.

«Noi, ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, accogliamo con favore l’iniziativa araba di un piano di ripresa e ricostruzione per Gaza. Il piano indica un percorso realistico per la ricostruzione di Gaza e promette - se attuato - un miglioramento rapido e sostenibile delle catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi che vivono a Gaza», afferma la dichiarazione congiunta. Anche l’Organizzazione per la cooperazione islamica, che conta 57 Paesi, ha adottato il piano egiziano approvato dalla Lega araba per il futuro di Gaza. «Gli sforzi di ripresa e ricostruzione - sostengono i Paesi europei - devono basarsi su un solido quadro politico e di sicurezza accettabile sia per gli israeliani che per i palestinesi, che garantisca pace e sicurezza a lungo. Ribadiamo che Hamas non deve più governare Gaza né essere una minaccia per Israele. Sosteniamo il ruolo centrale dell’Autorità palestinese e il suo programma di riforme».

RIPRODUZIONE RISERVATA