Piano antirumore, ristoratori scettici sulle prime modifiche 

Nascerà un tavolo tecnico interassessoriale per affrontare le problematiche relative all’attuazione del piano risanamento acustico. Ma contestualmente verrà creato uno sportello fisico al quale cittadini e imprese potranno rivolgersi per ogni criticità legata alla movida. Il Piano di risanamento acustico, criticato dai ristoratori perché troppo restrittivo (prevede lo stop delle somministrazioni all’esterno dalle 3 all’1 di notte) e dai residenti che lo giudicano non idoneo a tutelare il diritto alla salute (con il riposo notturno), si arricchisce di nuovi strumenti. La commissione urbanistica ha approvato all’unanimità un emendamento (proposto dal consigliere Roberto Mura) con l’obiettivo di fornire strumenti per una gestione ottimale del piano. «Si tratta di due strumenti con i quali residenti e ristoratori avranno interlocutori chiari e responsabili con cui affrontare insieme le criticità e individuare le soluzioni», spiega Mura.

Le novità

Nel dettaglio, il tavolo (che si dovrà riunire almeno due volte all’anno) rappresenta «un’unità operativa deputata ad affrontare le problematiche, privilegiando le attività di prevenzione attraverso l’utilizzo di steward e le ulteriori misure e azioni da individuare col coinvolgimento dei portatori d’interesse», spiega Mura. Lo sportello, invece, rappresenta «il front office unico dell’amministrazione col compito di raccogliere e coinvolgere i servizi competenti oltre il tavolo tecnico per risolvere le criticità segnalate da cittadini e i titolari di attività produttive», aggiunge.

Reazioni

Di fronte a queste novità, i ristoratori si mostrano tiepidi. «Apprezziamo il fatto che si stia cercando di trovare una soluzione ai problemi di un Piano che, così com’è scritto, nessuno vuole», afferma Emanuele Frongia, leader della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Ma pensare che sarà adesso un tavolo tecnico a risolvere i problemi applicando regole e ordinanze che già esistono è molto complicato. Noi faremo di tutto per presentare in futuro un piano di risanamento acustico alternativo», aggiunge.

Il futuro

Le novità introdotte con l’emendamento Mura sono il segno tangibile che la maggioranza di Palazzo Bacaredda intende arrivare in aula (dopo il voto per la Regione) con un testo che sia il più condiviso possibile. Che, va detto, non cambia di una virgola le regole restrittive o troppo permissive, a seconda dei punti di vista, ma prova comunque a tracciare una strada il più condivisa possibile. Ecco perché la commissione urbanistica di Antonello Angioni sta lavorando a un ordine del giorno da approvare in Consiglio che, tra le altre cose, prevede totem che misurano i decibel, indici di affollamento meno restrittivi durante il giorno, incentivi per chi investe in materiali che abbattono il rumore. «Siamo ancora alla fase embrionale», dice Angioni, «si tratta di misure di accompagnamento al piano. Noi abbiamo il dovere di approvare questo piano, è un atto dovuto er legge e non possiamo come è stato fatto in passato lasciarlo alla futura amministrazione. Bisogna avere il coraggio di farlo, so che non produce consensi elettorali ma è per l'interesse della città». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA