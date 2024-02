Piano antirumore, anche i comitati chiedono modifiche 

«Qui non è in gioco il diritto al divertimento ed alla libertà di impresa, legittimi entrambi,ma il diritto prevalente alla salute».

I comitati e le associazioni del centro storico hanno scritto una lettera al presidente della commissione Pianificazione strategica e dello sviluppo urbanistico del Consiglio comunale, Antonello Angioni, per chiedere un incontro immediato «e senza intermediari» per elaborare «valide alternative al Piano di risanamento acustico» che dovrebbe essere discusso e approvato nella prossima seduta del Consiglio comunale. Un piano già contestato dalle organizzazioni sindacali delle imprese, che martedì scorso hanno presenziato alla seduta dell’Assemblea civica per chiederne la modifica.

«Il regolamento», scrivono, «ha un pregio: quello di avere individuato con precisione quale sia la causa principale del degrado, non solo acustico, cioè l’utilizzo irresponsabile di marciapiedi, strade e piazze del centro storico forzatamente trasformati in un’unica sala di mescita e ristorazione all’aperto, senza mai curarsi di prevenire, né di intervenire efficacemente, sui gravi disagi che certamente avrebbe arrecato. Come da lei asseritamente dichiarato», aggiungono i rappresentanti di “Apriamo le finestre alla Marina”, “Casteddu de susu”, “Residenti via Spano e via Cima”, “Rumore No Grazie”, “Stampace”, “Vivere a Villanova”, «concordiamo che sarebbe stato sufficiente applicare i precetti già presenti nel codice civile per risolvere la vicenda e lo si sarebbe dovuto fare già in sede di concessione del suolo pubblico perché l’attività della pubblica amministrazione non può disconoscere gli effetti che provoca.Anche le azioni apparentemente virtuose, come le pedonalizzazioni, si sonorivelate foriere di ulteriore disagio, in quanto gli spazi sono stati concessiper le attività di mescita e ristorazione all’aperto, tanto da far sorgere il dubbio se ilocali siano idonei allo svolgimento interno delle proprie attività».

