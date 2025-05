Piano antincendi, pulizie nelle aree rurali 

Dopo che la Regione ha aggiornato il piano antincendi stabilendo come periodo di elevato pericolo quello dal 1 giugno al 31 ottobre, i comuni stanno man mano provvedendo a emanare le ordinanze per il rispetto delle indicazioni, già presenti sui canali ufficiali di Collinas, Gesturi, Pauli Arbarei, Siddi, Turri, Villanovaforru, Villanovafranca .

Entro il primo giugno, i proprietari di terreni devono eseguire pulizie e creare fasce di protezione lungo strade, fabbricati rurali e aree boscate. È obbligatoria anche la pulizia delle aree urbane entro il 15 giugno. Le ordinanze impongono, inoltre il contenimento delle siepi e la rimozione di rami e ostacoli che interferiscono con la viabilità o la segnaletica. Le condizioni di pulizia vanno mantenute per l’intero periodo a rischio, ripetendo gli interventi ogni volta necessario. L’abbruciamento, infine, è consentito solo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, previa autorizzazione. In Marmilla, l’azione delle compagnie barracellari locali è di grande aiuto. A Gesturi e Lunamatrona sono a disposizione per ulteriori informazioni su come eseguire tutte le operazioni di bonifica e pulizia nelle campagne. (g. g. s.)

