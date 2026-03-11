Piano antialluvione nel Linas 

Prevenzione, ambiente e servizi: così sarà speso il milione di euro del Fondo per lo Sviluppo delle montagne italiane, il Fosmit, assegnato dalla Regione all’Unione dei Comuni “Monte Linas dune di Piscinas” che unisce Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga e Villacidro. Il patto tra i sindaci è unanime: «Valorizzare la nostra montagna che rappresenta un patrimonio di identità, biodiversità, ricchezza da tramandare, preservare e coltivare». Nello specifico, il programma punta gli occhi prevalentemente sulla prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico, rafforzando le difese rispetto a eventi diventati frequenti a causa del cambiamento climatico.

Progetti comuni

La somma divisa in parti uguali, 250mila euro a testa, mette in primo piano i corsi d’acqua. Decisioni condivise martedì, in occasione dell’incontro per il passaggio del testimone tra i sindaci: Paolo Salis di Arbus ha concluso il mandato, il nuovo presidente è Federico Sollai di Villacidro. «Il cambio – ricorda Salis - è un semplice atto formale, di fatto rappresenta un momento di continuità istituzionale e di rinnovato impegno per l’Unione». E Sollai aggiunge: «L’obiettivo è proseguire il lavoro svolto senza perdere di vista le sfide future che ci attendono. La nostra forza è stata da sempre l’unione nei fatti, nel rispetto delle singole peculiarità. Anche per i fondi Fosmit abbiamo messo in campo azioni mirate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, la salute della montagna e dell’ambiente». Attenzione particolare per la sicurezza dei corsi d’acqua, come pure per la sistemazione delle strade di penetrazione agraria. «Pensiamo – aggiunge il neo presidente - alle eccellenze prodotte nelle nostre terre, ai prodotti delle campagne, alle tante aziende agropastorali che ci sono nel territorio».

I fiumi

Il primo cittadino di Guspini, Giuseppe de Fanti, riferisce: «È un finanziamento atteso, contiene elementi a sostegno di montagne, economia e realtà locale. La nostra fetta di soldi per la maggior parte sarà spesa per la sicurezza dei corsi d’acqua, tra cui Mengas, S’Acqua bella e Cabras. L’intervento consiste nell’asporto della vegetazione e dei detriti, nell’installazione di aste idrometriche per misurare il livello dell’acqua, il taglio dell’erba delle aree limitrofe, manutenzione di cunette e segnaletica». Andrea Floris di Gonnosfanadiga: «L’impegno è contenere le acque che scendono dalla catena montuosa soprastante le vie Parrocchia e Piras. In assenza dei sistemi adeguati, creano ruscelli e trasporto di materiali, con pericolo per persone e case».

Il porticciolo.

«Per noi – dice Salis - la priorità è il rio Flumentorgiu, che sfocia nel porticciolo di Tunaria. Si sistemeranno i versanti,si conterrà la scarpata erosa e avremo due vasche per diminuire la forza dell'acqua. Questa ulteriore iniezione di risorse contribuisce a migliorare l’intero villaggio turistico, dove il rio costeggia la strada d’ingresso».

