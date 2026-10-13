Piano anti-alluvione, tre ponti sul rio Malu 

Pioggia di finanziamenti per il Comune di San Gavino, in questi due anni della nuova amministrazione del sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici. Molti contributi serviranno per la messa in sicurezza del paese, con lo spostamento del rio Pardu e la costruzione di nuovi ponti sul rio Malu.

La riqualificazione

«Nel primo biennio di mandato – spiega il sindaco - abbiamo partecipato a numerosi bandi regionali e nazionali per attrarre più risorse possibile nei diversi campi di intervento. Nel settore dei lavori pubblici, abbiamo partecipato a bandi per la viabilità con tre istanze da cinquecentomila euro per altrettanti ingressi in paese da via Trento, via Villacidro e via Pabillonis e ad oggi è stato aggiudicato il primo con incarico per il progetto esecutivo per via Trento. Per la riqualificazione urbana, abbiamo ottenuto 642mila euro per il rifacimento dell'ex Municipio in piazza Marconi, abbiamo partecipato ma non sono ancora finanziati ai bandi sul Municipio attuale per trecentomila euro e siamo stati ammessi al bando da un milione e 550mila euro sulla riqualificazione energetica dell'istituto comprensivo di via Foscolo-via Caddeo».Poi sono arrivati dalla Regione duecentomila euro per l’ampliamento del cimitero mentre sulla sicurezza il Comune ha partecipato a due istanze per i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici: «Abbiamo ottenuto il finanziamento per il primo intervento da 150mila euro – aggiunge Stefano Altea – e siamo in graduatoria per il secondo».

Il programma

«Sugli impianti sportivi, abbiamo trecentomila euro per i campi da tennis dove si stanno concludendo i lavori e abbiamo partecipato a un bando da ottocentomila euro per il campo Santa Lucia e pista di atletica. Per lo spostamento del rio Pardu abbiamo un contributo da settecentomila euro e un altro milione e cinquantamila di un bando sulla realizzazione del tratto iniziale del canale. Inoltre siamo prossimi al finanziamento di un milione e 520mila euro per la realizzazione di altri due ponti sul rio Pardu. Sempre sulla sicurezza per il rischio di alluvioni, ci siamo aggiudicati 520mila euro per interventi su via Trento e via Convento». Per il rischio idrogeologico è prevista dallo Stato la somma di 14 milioni per il canale e per rifacimento del ponte su via Villacidro, mentre altri trecentomila euro sono arrivati per il consolidamento del solaio del teatro comunale».

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