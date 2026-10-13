SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
14 ottobre 2026 alle 00:07

Piano anti-alluvione, tre ponti sul rio Malu 

Opere idrauliche e impianti sportivi: in arrivo i fondi per gli interventi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pioggia di finanziamenti per il Comune di San Gavino, in questi due anni della nuova amministrazione del sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici. Molti contributi serviranno per la messa in sicurezza del paese, con lo spostamento del rio Pardu e la costruzione di nuovi ponti sul rio Malu.

La riqualificazione

«Nel primo biennio di mandato – spiega il sindaco - abbiamo partecipato a numerosi bandi regionali e nazionali per attrarre più risorse possibile nei diversi campi di intervento. Nel settore dei lavori pubblici, abbiamo partecipato a bandi per la viabilità con tre istanze da cinquecentomila euro per altrettanti ingressi in paese da via Trento, via Villacidro e via Pabillonis e ad oggi è stato aggiudicato il primo con incarico per il progetto esecutivo per via Trento. Per la riqualificazione urbana, abbiamo ottenuto 642mila euro per il rifacimento dell'ex Municipio in piazza Marconi, abbiamo partecipato ma non sono ancora finanziati ai bandi sul Municipio attuale per trecentomila euro e siamo stati ammessi al bando da un milione e 550mila euro sulla riqualificazione energetica dell'istituto comprensivo di via Foscolo-via Caddeo».Poi sono arrivati dalla Regione duecentomila euro per l’ampliamento del cimitero mentre sulla sicurezza il Comune ha partecipato a due istanze per i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici: «Abbiamo ottenuto il finanziamento per il primo intervento da 150mila euro – aggiunge Stefano Altea – e siamo in graduatoria per il secondo».

Il programma

«Sugli impianti sportivi, abbiamo trecentomila euro per i campi da tennis dove si stanno concludendo i lavori e abbiamo partecipato a un bando da ottocentomila euro per il campo Santa Lucia e pista di atletica. Per lo spostamento del rio Pardu abbiamo un contributo da settecentomila euro e un altro milione e cinquantamila di un bando sulla realizzazione del tratto iniziale del canale. Inoltre siamo prossimi al finanziamento di un milione e 520mila euro per la realizzazione di altri due ponti sul rio Pardu. Sempre sulla sicurezza per il rischio di alluvioni, ci siamo aggiudicati 520mila euro per interventi su via Trento e via Convento». Per il rischio idrogeologico è prevista dallo Stato la somma di 14 milioni per il canale e per rifacimento del ponte su via Villacidro, mentre altri trecentomila euro sono arrivati per il consolidamento del solaio del teatro comunale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

E sul reintegro di Massazza il centrodestra attacca: «È la certificazione del fallimento dello spoils system, Todde si dimetta»

Ricorsi e inchieste: sanità nel caos

Aperto un fascicolo a Chieti, il dg Schael tra gli indagati. L’assessorato: siamo sereni 
Roberto Murgia
Dopo il salvataggio

Lo speleologo in prognosi riservata

Luca Olmetto è stato operato a Nuoro, i familiari sono al suo capezzale 
Roberto Secci
La storia

Sposi in rossoblù: «Il Cagliari è amore»

La domenica da sogno: il “sì” in chiesa, il ricevimento e la corsa allo stadio 
Matteo Vercelli
La riforma

Sì del Governo all’Autonomia differenziata

Il Cdm vara in anticipo i disegni di legge. La Puglia ricorrerà alla Consulta 
L’inchiesta

«Moby Prince: cause esterne, forse una bomba»

Onorato: né nebbia né errore umano, il comandante Chessa era scrupolosissimo 