Si parlerà di buona alimentazione e prevenzione delle patologie, lunedì, con la presentazione del progetto “Alimentazione”, ideato nelle scuole da Casa Emmaus in collaborazione con diversi enti ed associazioni. La presentazione sarà in via Argentaria 14, alle 18.30, e prevede interventi sui laboratori già svolti e sugli altri da svolgere con l a presidente di casa Emmaus Giovanna Grillo e la coordinatrice Maria Giovanna Dessì. (s. f. )

