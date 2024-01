Piano acustico, la soluzione resta lontana 

L’audizione di residenti ed esercenti sentiti ieri pomeriggio in commissione Urbanistica certifica quello che si sapeva già: la bozza del piano di risanamento acustico comunale che il Consiglio comunale si appresta ad adottare non piace a nessuno. Così com’è, non lo vogliono i residenti perché «non tutela il diritto alla salute degli abitanti di Marina e Stampace», per il momento il piano prevede regole e soluzioni per questi quartieri, «che sono costrette a continuare a sopportare il rumore prodotto dalle attività commerciali che lavorano con i tavolini all’esterno»; ma il documento non piace neppure ai gestori di locali e ristoranti perché «non siamo così sicuri che vada nella direzione giusta». Insomma le distanze restano. «Continueremo a favorire la massima partecipazione», dice il presidente della commissione Antonello Angioni. «Si tratta di un problema complesso al quale non è possibile dare risposte semplicistiche, tenendo conto che il diritto alla salute ha un valore costituzionale più alto». ( ma. mad. )

