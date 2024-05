Piano acustico e concessioni: «Emergenze da affrontare» 

L’appello è diretto a tutti i candidati sindaco di Cagliari: attutare il piano di risanamento acustico e gestire la concessione indiscriminata del suolo pubblico. Il comitato “Rumore, no grazie” si rivolge ai cinque candidati alla carica di primo cittadino con una lettera aperta per «stimolare qualche riflessione che possa essere utile a stilare un’agenda semplice, concreta e fattibile delle azioni amministrative che come Comitato riteniamo possano incidere sulla qualità della vita dei residenti della città», scrive il presidente Salvatore Pusceddu.

Le richieste sono chiare e puntano «a facilitare l’esistenza quotidiana del cittadino» senza agire nell’interesse «di consorterie varie o gruppi di potere». Quali potrebbero essere, allora, i settori di intervento? «Imprescindibile, a nostro parere, risulta la salvaguardia della salute, bene primario in favore del quale l’amministratore pubblico dovrebbe agire rimuovendo tutte le negatività che possono incidere su di essa; in termini preventivi dobbiamo, realisticamente, segnalare l’inquinamento acustico causato dalla movida che condiziona l’esistenza dei cittadini, in particolare di quelli residenti nei quartieri storici», prosegue la lettera del comitato. Da qui la necessità di attuare il Piano di risanamento acustico e gestire quella che viene definita «la concessione indiscriminata, passata, presente e futura, di suolo pubblico». Questo secondo aspetto ha «inciso non solo sull’assetto ambientale, urbanistico, culturale a disposizione di tutti, ma ha modificato il delicato equilibrio cittadino costringendo i residenti, soprattutto del centro storico, ad affrontare i problemi che tutti conosciamo». (m. v.)

