Piani integrati, aggiudicati lavori per 102 milioni di euro 

La Città Metropolitana di Cagliari e i 17 Comuni attuatori degli interventi previsti dal Piano Urbano Integrato, finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, hanno concluso le procedure di gara e aggiudicato tutti i lavori entro il 30 luglio 2023, nel rispetto della scadenza stabilita dal decreto del ministero dell’Interno in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze. Un traguardo raggiunto - si legge in una nota della Città Metropolitana – grazie all’impegno della Centrale Unica di Committenza, ma anche delle altre stazioni appaltanti, da quella del Comune di Cagliari a quella nazionale di Invitalia, fino ad alcune in capo alle Unioni di comuni.

«Il rispetto della scadenza del 30 luglio è un grande risultato del lavoro di squadra di tutti gli enti coinvolti che dimostra come sia possibile portare avanti i progetti nei tempi previsti, seppure brevi», commenta con soddisfazione il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. «I Piani urbanistici integrati sono uno schema vincente per lo sviluppo del territorio», aggiunge, «perché si ragiona su una scala d’area vasta e non sul singolo comune. Sono convinto che, nonostante spesso si dica che gli enti locali non sono strutturati per stare dietro alle regole e ai tempi del Pnrr, stiamo dimostrando che si può fare bene anche nelle nostre realtà territoriali».

Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Ticca, consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione. «Sapevamo fin dall’inizio di avere una tempistica stringente e ci siamo adoperati per fare in modo che i tempi venissero rispettati», sottolinea, «e altrettanto faremo per le prossime scadenze. La prima prevede che entro settembre 2024 sia realizzato il 30% dei lavori, mentre il collaudo delle opere è fissato a giugno 2026». Il Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana, finanziato con fondi del PNRR per un totale di 101,2 milioni di euro, prevede 33 progetti portati avanti da 18 soggetti attuatori (la Città Metropolitana e i 17 Comuni del territorio). I progetti includono 2 interventi di riqualificazione di mercati civici, 5 di realizzazione e miglioramento della mobilità sostenibile, 18 di realizzazione di parchi urbani ed extraurbani e 8 di realizzazione riqualificazione di aree sportive.

