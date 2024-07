«Piani di risanamento, sportello inutile» 

Lo sportello Pru, aperto meno di un mese fa per assistere i cittadini nella stipula della convenzione urbanistica e costato 12 mila euro alle casse comunali?

Il giudizio di alcuni quartuccesi interessati al piano di risanamento di Arbuzzeri e Su Gregori non è buono: «Non agevola noi proprietari e non ci dà né le risposte né un aiuto concreto». L’ufficio allestito nel settore e gestione e del territorio, sembra dunque non essere il servizio descritto dall’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, che ha consigliato proprio ai proprietari di presentarsi con un tecnico di fiducia per essere supportati nel colloquio. «A cosa serve lo Sportello?», si domandano i lottisti che ormai, dopo 30 anni in attesa di poter edificare, sono stanchi e demoralizzati.

Le voci

«Mi hanno detto che bisogna pagare circa 24mila euro di opere di urbanizzazione primaria, più quelle di urbanizzazione secondaria, in totale avrei dovuto avere circa 26 mila da pagare in quattro anni», spiega Mario Ambu, geometra e proprietario di un terreno ad Arbuzzeri, che dopo anni di lotta e via via negli uffici di via Nazionale in cerca di risposte rinuncerà a costruire. «Nella migliore delle ipotesi – prosegue l’uomo-, se noi prendiamo un finanziamento, dovremmo pagare 500 euro al mese per quattro anni. Onestamente? Ora, per l'età che ho, non me la sento più. Ho passato una vita a pagare i mutui e dopo 30 anni in quel terreno non mi serve più».

Costi troppo alti

Tanti sono nella stessa situazione di Ambu. «Per 675 metri cubi dovrei pagare circa 26 mila euro. Io difficilmente riuscirò a costruire, ormai gli anni sono trascorsi. Sto valutando di metterlo a posto e poi di venderlo, perché così non riusciamo ad andare avanti», aggiunge un altro proprietario, Tonino Desogus, «stiamo pagando l’Imu da anni per niente, il Comune soldi ne ha incassato, forse oggi avrebbe potuto trovare un compromesso diverso».

Lino Scalas la prende con filosofia: «Le opere vanno pagate, dopo 30 anni di Imu versato, invece di fare le case, come avevo progettato tempo fa ai miei figli, le farà per le mie nipotine».

La minoranza

Sul piede di guerra invece la consigliera di minoranza Paola Cocco, anche lei proprietaria di un terreno coinvolto nel piano. «L'invito a recarsi accompagnati da un tecnico di fiducia stride con le finalità dello sportello di supporto ai cittadini per spiegare nel dettaglio le modalità di attuazione del Pru», dice. «Questo comporta pagare un professionista per avere le informazioni che avrebbe dovuto dare lo sportello che al Comune costa 12mila euro. Anche scegliere di aderire o meno non è così facile: nel mio caso per 2mila metri quadrati devo pagare circa 80 mila euro per le varie opere di urbanizzazione. Una cifra importante per la possibilità di costruire che non avverrà prima di cinque anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA