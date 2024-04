Piani di risanamento, lo sportello non c’è 

«Che fine ha fatto lo sportello Pru?». A chiederselo è Paola Cocco, consigliera comunale di minoranza, proprietaria di un terreno in un’area interessata dall’attuazione del Piano di risanamento urbanistico. Assieme ad altri quartuccesi, attende da oltre trent’anni di poter costruire nelle località Arbuzzeri e Su Gregori.

L’interrogazione

«È trascorso ormai un mese dalle dichiarazioni trionfalistiche dell'assessore all’Urbanistica, Cristian Mereu, sull'apertura di uno sportello di supporto per l'attuazione del Pru, e diversi mesi dalla data in cui il piano è diventato efficace per legge», afferma Cocco, «ma nessuno sportello è attivo. I mesi trascorrono, ma ancora oggi non sono per nulla chiare le modalità di attuazione». L’annuncio dell’apertura dello sportello è del 14 marzo scorso. Gestito dal personale interno con il supporto, per nove mesi, di un libero professionista esterno, avrebbe – diceva l’assessore – dovuto aprire due giorni alla settimana per due ore al giorno. Gli operatori si sarebbero dovuti occupare di informare i cittadini, predisporre gli atti amministrativi per avviare le procedure di incarico per i frazionamenti catastali e per i rogiti notarili e partecipare a riunioni per facilitare il dialogo tra i proprietari e il Comune.

Le rivendicazioni

«Il problema è che non sappiamo come muoverci. Nessuno conosce i propri adempimenti né quelli in capo al Comune, quali sono le modalità per realizzare il piano e ancora meno i tempi entro i quali potranno essere iniziati i lavori», prosegue Paola Cocco: «Lo scorso settembre, quando il Consiglio comunale lo ha adottato e approvato», il sindaco Pietro Pisu «aveva affermato che entro dicembre 2023 sarebbero state rilasciate le concessioni edilizie, anche se a quella data il piano non aveva concluso l'iter burocratico». A metà del 2024 «non sappiamo a quanto ammontano le somme da versare per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le spese notarili né se dobbiamo sostenere le spese di esproprio se qualche proprietario decidesse di non aderire al piano». Paola Cocco chiede risposte: «Dall'assessorato all'Urbanistica tutto tace. le nostre aspettative sembrano destinate a essere deluse: l'assessore Mereu, a parte le belle parole, è totalmente assente».

Il Municipio

L’assessore Mereu riconduce i ritardi «alle criticità legate alla carenza di personale nell'ufficio urbanistica, situazione di cui è al corrente anche la minoranza, ma nonostante ciò stiamo profondendo tutti gli sforzi necessari per poter far partire al più presto, già da maggio, lo sportello dedicato ai proprietari e rispettivi tecnici delle aree ricadenti nel Pru». E ricorda che: «le assemblee pubbliche tenute nel corso degli anni e le sedute di Consiglio comunale in cui è stato trattato l'argomento, unitamente alla documentazione pubblicata sul sito del Comune, hanno già individuato gli adempimenti previsti per i proprietari».

