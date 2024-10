Piani di risanamento, dubbi e silenzi 

Il piano di risanamento urbanistico per le località Arbuzzeri e Su Gregori, atteso da oltre trent’anni, continua a sollevare polemiche e interrogativi. Il 30 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle adesioni alla convenzione, ma il numero esatto dei proprietari che hanno detto sì rimane avvolto nel mistero. Un silenzio che fa rumore, soprattutto per l’opposizione, che accusa la Giunta di mancanza di trasparenza e di risposte evasive.

Il mistero

L’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, difende il piano e il suo andamento, assicurando che «l’iter per il convenzionamento dei vari comparti procede senza sosta». Durante l’ultimo Consiglio comunale, l’opposizione ha presentato un’interrogazione per conoscere il numero esatto dei proprietari che hanno aderito. L’esito? «Nessuna risposta», precisa Franco Paderi. Un silenzio che ha spinto gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto a fare una formale richiesta di accesso agli atti per «ottenere chiarezza».

Mereu prova a rassicurare: «Attualmente i proprietari delle aree e degli immobili interessati stanno continuando ad aderire, e l’ufficio del piano, attivato appositamente, sta impiegando tutte le forze per accelerare il processo». Secondo l’assessore, anche se il termine ufficiale per le adesioni era fissato al 30 settembre, si stanno ancora raccogliendo le ultime partecipazioni, con l’obiettivo di raggiungere le circa 113 ditte catastali coinvolte.

Una proroga ufficiosa che solleva dubbi. Come è possibile che ci sia ancora la possibilità di aderire se il termine era chiaramente indicato sull’avviso pubblico? «Devo confrontarmi con il sindaco e gli uffici, ma posso garantire che in alcuni comparti la percentuale di adesioni è alta», sostiene Mereu, convinto che molti proprietari abbiano partecipato con entusiasmo a un progetto che «è atteso da oltre trent’anni e ha visto il coinvolgimento di diverse amministrazioni».

Ma dietro le quinte, negli uffici del settore urbanistico, i numeri raccontano un’altra storia. Secondo le voci che circolano tra i corridoi, le adesioni sarebbero ben al di sotto delle aspettative.

La minoranza

L’opposizione, dal canto suo, insiste sulla necessità di chiarezza. «Abbiamo presentato un’interrogazione per capire se i cittadini avessero o meno aderito, ma durante il Consiglio comunale del 3 ottobre, come spesso accade, non abbiamo ricevuto risposta», affermano Michela Vacca e Franco Paderi.

Nel frattempo, Mereu lancia un ulteriore appello: «Invito tutti i consiglieri comunali, gli ex amministratori e i tecnici che operano sul territorio a mobilitarsi per coinvolgere e convincere il maggior numero di proprietari ad aderire. Il punto della situazione? Bisognerà aspettare ancora qualche settimana».

