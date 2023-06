Piangono di felicità anche i tifosi “vip” «All’ultimo respiro è persino più bello» 

Un sogno che diventa realtà: il Cagliari batte il Bari e vola in serie A. «Orgogliosi di questa squadra che ci rappresenta, orgogliosi di Ranieri», commenta raggiante il presidente della Regione Christian Solinas . «Abbiamo rischiato le coronarie, ma il Cagliari ha tagliato uno splendido traguardo». «È il riscatto di un popolo», dice con la voce rauca, ma carica di emozione l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa : «Ora serve uno stadio degno di questa squadra. Ci hanno fatto un regalo grandissimo e dobbiamo realizzarlo».

«Onore al Bari»

L’assessore, che ha visto la partita a casa con amici, ammette di essersi emozionato tanto: «Mi sembra di essere tornato bambino. Alcuni mesi fa non pensavamo di arrivare fin qui, ma poi è arrivato Ranieri, bisogna dire grazie a lui, ai giocatori e alla società. Onore al Bari, ma è il Cagliari ad aver meritato la massima serie. I tifosi baresi hanno dimostrato un grande attaccamento, ma non hanno distratto i nostri che hanno, invece, saputo riemergere nei momenti di difficoltà. Dobbiamo esserne onorati».

Da gran tifoso quale è, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu , è volato a Bari a sostenere il rosso e il blu. Senza voce, dallo stadio, dove ieri, in tarda serata ormai si sentivano solo i tifosi sardi, ha mostrato tutta la sua felicità: «È stata una sofferenza infinita, poi è arrivata questa ciliegina su una stagione difficile in cui abbiamo sofferto tantissimo». Truzzu ga subito abbracciato Ranieri: «Sono andato in campo e poi negli spogliatoi a festeggiare la vittoria. Il mio collega di Bari, Antonio Decaro, mi ha regalato la maglia della loro squadra col numero 1, ma l’ho riposta nello zainetto e al momento opportuno ho messo quella del Cagliari. È stata un’impresa grandissima, del mister, dei ragazzi e di tutti».Non vede l’ora di abbracciarli anche Andrea Biancareddu , assessore regionale allo Sport, che dalla sua casa di Tempio ha seguito la partita in compagnia di pochi amici intimi. «Ho pianto – confessa - Ho sperato che segnassero all’ultimo momento, così è stato e così li abbiamo fregati. Questo è un trionfo di tutto lo sport sardo: il Cagliari è il faro della Sardegna». Per l’assessore, ad aver prevalso negli ultimi tempi è stato il gioco di squadra: «Hanno dimostrato che vale più del fuoriclasse, sono gli stessi giocatori ad aver cambiato mentalità. Adesso ci vuole una bella festa, l’hanno meritata: sono un esempio per insegnarci a giocare con umiltà e cuore».

«Sudata fino all’ultimo»

Il presidente della Federazione italiana Tennis-Padel Angelo Binaghi , cagliaritano doc, ha guardato la partita in compagnia della moglie. «Prima che iniziasse le ho detto: abbiamo il 10 per cento di probabilità di vincere, l’unica speranza è tenere un ritmo basso, arrivare alla fine e mettere all’ultimo chi può risolvere la partita». Ma confessa: «A essere sincero, quando ho visto entrare Prelec e non Pavoletti mi sono preoccupato. Poi è arrivato anche lui. I tempi dettati dall’allenatore sono stati perfetti, e con la zampata a due minuti dalla fine, nel recupero, è ancora più bello. Il Bari ha sbagliato l’impostazione, non ha mai provato a fare gol».

La velocista Dalia Kaddari è subito corsa in piazza Yenne, cuore dei festeggiamenti, a godersi la vittoria insieme agli amici e a tanti cagliaritani: «È stata una bella partita, tanta tensione, abbiamo sudato fino all’ultimo, ma ci abbiamo creduto. Ci siamo arrivati con sacrificio e dedizione: e dico “ci”, perché oltre al mister, ai giocatori e alla società includo anche noi tifosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA