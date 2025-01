«Piango davanti a chi si vende l’oro»  

La storia più triste ce l’ha racchiusa ancora nel cuore come un ricordo indelebile. «Era venuta una donna a vendere tutto l’oro che aveva, perché doveva pagare le cure alla figlia, voleva portarla fuori, anche se le avevano detto che non c’erano speranze. Ricordo che le dissi: “che senso ha che lei rinunci ai suoi averi se non c’è più niente da fare?” Ma non ci ripensò, e poi non la rividi più». Piero Flore, 76 anni, gioielliere da una vita, titolare di un’attività in via Brigata Sassari, è accreditato “Compro oro” e in tanti anni di attività ha visto passare clienti di ogni tipo, ha raccolto storie di disperazione ed è stato anche un po’ psicologo. La sua è una delle attività più antiche della città: ad aprirla quasi settant’anni fa in piazza Azuni fu sua madre, poi nel 1984 prese le redini lui, trasferendosi in seguito in via Brigata Sassari.

Pagare i funerali

«La maggior parte delle persone vende i gioielli per riuscire a pagare i funerali dei parenti morti», racconta Flore, «spesso non hanno altra scelta». E poi ci sono quelli che «devono pagare i guasti delle proprie auto o le bollette». A vendere l’oro non sono solo i disperati. «Anzi ci sono molte persone benestanti che danno via regali che non servono e comprano altro. Succede spesso».

Ci sono poi uomini e donne separati, «che si vendono la fede che per loro non ha più alcun valore. L’opinione comune è che la fede sia l’ultima cosa che si vende, perché è una cosa difficile da cui separarsi e che lo si fa proprio per disperazione. Invece non è così, la maggior parte delle volte la si dà via proprio perché non la si vuole più vedere».

I ricordi idelebili

Tra i ricordi indelebili «c’è quello di una signora che venne perché erano entrati i ladri in casa sua. Non erano riusciti a rubare niente, perché scoperti erano fuggiti, ma per paura decise di vendere tutto quello che aveva e di mettere i soldi al sicuro in banca»>.

Il boom di persone che ha venduto l’oro, «c’è stato nel periodo immediatamente successivo al Covid, che ha messo tanta gente in crisi, molti si sono ritrovati senza lavoro e per tirare a campare non hanno avuto altra scelta che dare via collane, bracciali e simili. Poi la situazione si è un po’ assestata. Ultimamente sono venute persone che volevano avere un po’ di soldi per aiutare un figlio che si voleva sposare».

Tra uomini e donne non c’è differenza: a vendere l’oro sono tutti, divisi equamente. I più numerosi i fratelli che si devono dividere l’eredità.E Flore con il tempo si è trasformato anche un po’ in un confidente. «Io ascolto tutti, a volte mi commuovo, altre volte do qualche consiglio. Quando mi rendo conto che non conviene vendere quel determinato gioiello lo dico. Perché privarsi di un ricordo , di una cosa che ha un valore affettivo se poi la cifra che si va a guadagnare è irrisoria? Ci sono persone che spesso vengono anche solo per essere ascoltate».

