«Piangiamo un ragazzo dal cuore d’oro» 

È una comunità sconvolta dal dolore quella di Carbonia, che piange un’altra vittima della strada. Ieri in cimitero, verso la camera mortuaria c’è stata una processione di familiari, amici e conoscenti ha cercato di portare conforto ai cari di Andrea Biggio, il 38enne che ha perso la vita sabato in via Aspromonte, nello scontro frontale fra la sua moto e un suv: straziati dal dolore i genitori Paolo e Marina, la sorella Valentina, la compagna dell’operaio, Anna, e la figlia 17enne di lei, per la quale Andrea nutriva un affetto smisurato, assumendo il ruolo di padre. «Ci ha lasciato un ragazzo d’oro», ha commentato Alice Meloni, una cugina del defunto che ha fatto da portavoce per la famiglia: «Un ragazzo sempre pronto ad aiutare il prossimo, sempre gioviale, restio a dare giudizi sulle altre persone».

L’incidente

L’incidente è avvenuto sabato mattina nel tratto finale dell’asse passante ovest: per motivi che devono ancora essere chiariti, Biggio – che usciva dalla città, forse per fare un giro in moto in assoluta spensieratezza – ha perso il controllo della potente Suzuki acquistata il giorno prima e si è schiantato contro una Bmw che procedeva in senso contrario. Il decesso è avvenuto sul colpo. Carbonia, dopo la tragedia che due anni fa era costata la vita alla 16enne Beatrice Arru, ripiomba nell’incubo degli incidenti mortali in città.

Passioni e lavoro

Andrea avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 7 marzo. Appassionato di moto, di pesca, di calcetto (non disdegnava qualche partita, si teneva in forma) e di storia della città, da una decina di anni Andrea Biggio lavorava a Portovesme nello stabilimento della Reno, di proprietà di Ninetto Deriu, in cui è capo cantiere il padre, Paolo Biggio. «Siamo profondamente scossi – ha detto Deriu – e organizzeremo delle iniziative in ricordo di Andrea: ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti, un ragazzo d’oro e gran lavoratore».

Domani i funerali

Il sindaco Pietro Morittu ha espresso il cordoglio di tutta la città: «Sono ancora aperte le ferite di altre tragedie recenti e abbiamo ancora negli occhi la serie di gravi incidenti sulla strada provinciale», ha fatto sapere.

La salma, dopo alcuni accertamenti di rito da parte del medico legale, è stata restituita ai familiari e ieri in serata è arrivato il nullaosta ai funerali: si terranno domani alle 15,30 nella chiesa di Rosmarino.

RIPRODUZIONE RISERVATA