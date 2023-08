«Piacere sono Silvia, attivista celiaca» 

Vita da celiaca. «Sedici anni fa, quando ho scoperto questa intolleranza, mi sono trovata molto in difficoltà a Capoterra. Avevo 11 anni, anche l’informazione era carente. Non c’erano negozi specializzati per la vendita del cibo adatto a chi ha questa intolleranza, men che meno ristoranti o bar in grado di servire pasti per noi. Adesso ho 27 anni e la situazione è migliorata, anche se l’offerta di locali dedicati ai celiaci è ancora limitata. Certo, negli ultimi tempi c'è stato un progresso significativo con l'apertura di un negozio specializzato che offre una vasta scelta di prodotti senza glutine. Al di là di questo, molti ristoranti stanno iniziando ad offrire alcune opzioni senza glutine per i clienti celiaci, ma non esiste ancora una vasta selezione di locali completamente dedicati alla cucina gluten-free».

Silvia Pisano non lo dice, ma merito di queste piccole grandi conquiste è anche del suo impegno costante da quando ha deciso di condividere la sua storia sui social media. Con il nickname @attivistaceliaca, si immerge in una missione di sensibilizzazione sulla celiachia e di supporto per chi vive una realtà simile alla sua.

Come l’ha scoperto?

«Stavo per compiere 12 anni, era il 2007. Il mio pediatra notò una protuberanza nel mio collo, pensò subito a un problema alla tiroide, molto diffuso in Sardegna, mi mandò subito a fare delle analisi. Risultai positiva alla celiachia: ero asintomatica, non potevo saperlo prima. Ai tempi era ancora una malattia rara. Per mia madre fu uno shock, io ancora non ero pienamente consapevole. Da quel momento, ho dovuto cambiare completamente la mia dieta, eliminando il glutine in ogni sua forma. A oggi, vivo sfide quotidiane legate alla celiachia».

Ha mai avuto paura per la sua vita?

«No, ma ammetto di provare ansia quando decido di provare un nuovo locale che non è specificamente pensato per celiaci. Esiste sempre la possibilità di incorrere in contaminazioni accidentali di glutine e questo potrebbe comportare problemi di salute nei giorni successivi. È un equilibrio sottile tra il desiderio di socializzare e provare nuove esperienze culinarie e la necessità di prendere precauzioni per garantire la mia salute».

Lei è un’attivista celiaca.

«Un amico musicista mi ha suggerito di cambiare il mio profilo Instagram e di concentrarmi sulla condivisione della mia esperienza con la celiachia. Da quel momento, ho iniziato a raccontare le mie esperienze e a fornire informazioni utili alle persone riguardo a locali adatti per i celiaci. Inoltre, ho avuto la fortuna di collaborare con "Viaggio Senza Glutine”, una comunità sociale che opera in tutta Italia e si dedica a indirizzare i celiaci verso ristoranti e locali adeguati alla nostra dieta».

Per il futuro?

«Sto per laureami in ingegneria biomedica a Genova. Mi piacerebbe continuare a favorire gli studi sulla celiachia, dedicando le mie energie e conoscenze all'avanzamento delle soluzioni e delle tecnologie che possano aiutare chi vive con questa patologia».

RIPRODUZIONE RISERVATA