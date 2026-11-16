A 19 anni è già titolare nel Cagliari in Serie A, ora anche il Senegal sta scoprendo il suo straordinario talento. E se lo gode. Paul Mendy, il predestinato. Dopo l’ebbrezza dell’esordio giovedì scorso a Dakar, gli sono bastati tredici-minuti-tredici ieri - sempre contro il Sudan per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, ma a Giuba stavolta - per regalarsi la prima gioia internazionale con la maglia del suo Paese. È subentrato al posto di Nicolas Jackson (stella dell’Aston Villa, ex Chelsea e Bayern Monaco) al 77’ per poi firmare al 91’ il 4-2 finale: servito in profondità, ha anticipato e battuto il portiere col sinistro. Un’occasione, un gol. Implacabile. Spietato.

Stregati da Paul

Meglio non poteva consumarsi, insomma, la prima convocazione. Al di là del gol, ha stregato tutti, compreso il ct Patrick Vieira col quale c’è stata da subito una bella intesa e, soprattutto, un avvincente arrivederci quando l’attaccante rossoblù, insieme ai compagni che giocano in Europa (tutti profili di primissimo piano), si è congedato dal gruppo e ha lasciato l’Africa per far rientro in Italia e mettere nel mirino il Como.

«Come un sogno»

«Come un sogno che si avvera», ha ammesso il talento senegalese, emozionato ma consapevole di poter recitare un ruolo importante anche in Nazionale. Con la solita umiltà (disarmante) e determinazione allo stesso tempo. La rete al Sudan ha un valore immenso considerata, tra l’altro, la concorrenza tra i vari Ndiaye (pagato in estate 70 milioni dal Manchester City), Diao del Como, Sarr del Crystal Palace e Jackson appunto. E questa è per Mendy, affamato di calcio e consigli preziosi, un’ulteriore possibilità di crescita. Oltre ad aver collezionato già due presenze e una rete, ha avuto l’opportunità, infatti, di allenarsi per una settimana intera con top player assoluti, praticamente un corso accelerato di esperienza. E se il più delle volte la sosta qualcosa toglie ai club, in questo caso restituisce al Cagliari un giocatore più maturo, più responsabilizzato magari, sempre più convinto delle proprie potenzialità quindi. E carico come una molla.

Punto fermo

Da quando ha segnato una doppietta (in otto minuti) all’Atalanta nel finale della passata stagione, il 27 aprile alla Domus, non è più uscito. Era il suo debutto da titolare tra i professionisti. Fu favorito indubbiamente dall’emergenza in attacco. Dopo aver colto l’attimo, è stato poi bravo, però, a coltivarlo, allenamento dopo allenamento, sino a diventare addirittura il punto di riferimento per il Cagliari là davanti. Sempre in campo, in questo campionato. Nove volte su undici è partito dall’inizio e ha lasciato il segno a Bergamo contro la Dea (il suo bersaglio preferito, l’unico sinora, a dir il vero). Un gol da tre punti. Decisivo e pesante anche l’assist per Maldini nel pareggio con la Juventus. Ed è stato sempre lui a consegnare ad Adopo il pallone della vittoria due sabati fa col Frosinone (anche se in questo caso, il francese, la rete se l’è poi costruita tutta da solo).

Il futuro adesso

Ma il contributo di Paul Mendy va ben oltre le giocate sotto porta. Bomber da combattimento, si batte e si sbatte come un leone su ogni pallone e si sacrifica per la squadra in fase di non possesso facendola salire o rifiatare nei momenti di maggiore pressione. Fondamentale, insomma, anche per gli equilibri del Cagliari che, non a caso, lo ha blindato di recente sino al 2032. Il futuro adesso. Perché la storia è già entrata nel vivo ma è ancora tutta da scrivere e raccontare.

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