«Piacere Sergio, ex circense e factotum» 

Indossa la maglia di Superman e la solleva al petto per mostrare con orgoglio gli addominali. A 65 anni Sergio Carboni si sente ancora un uomo d’acciaio. Dopo una vita da circense, la pertica è un gioco da ragazzi e anche la verticale è impeccabile. «A testa in giù ci posso restare per ore», assicura. Il pubblico non è più quello di un tempo, quando “Serginho” (suo nome d’arte) si esibiva nei tendoni di mezza Europa. Ma l’impegno è sempre massimo. Oggi ad assistere ai suoi numeri, in uno sterrato di Marina Piccola, ci sono i cagnolini Leo e Schizzo, che gli fa anche da aiutante, le caprette Barbie, Nerina e Nemo, più trenta gatti che gli ronfano attorno.

Vita senz’acqua

Gli occhiali da sole non li toglie nemmeno durante i volteggi. Dalla vecchia roulotte in cui vive da 12 anni salta fuori un collage di foto che lo ritraggono da giovane insieme a Moira Orfei, sua musa ispiratrice. Archiviata la carriera da circense, si è installato in un’area demaniale da dicembre posta sotto sequestro dal Corpo Forestale, delimitata da ulivi, a ridosso dei parcheggi di Marina Piccola. Vive all’ombra della Sella del Diavolo. Possiede un risciò e ogni tanto si fa un giro.

Non ha acqua corrente, si arrangia coi bidoni. Il bagno chimico c’è, mentre la luce scaturisce da lampade solari e batterie d’auto collegate artigianalmente tra loro. All’ingresso c’è perfino la cassetta delle lettere con l’indirizzo impresso a vernice: “via Marina Piccola 29”. Tante volte hanno tentato di cacciarlo, anche da poco, ma lui non se ne va. Denunce e diffide fioccano? Le ignora.

«Faccio la differenziata»

«Questa è casa mia», tuona, «ho la residenza, ho i raccoglitori per la differenziata. Tengo in ordine, non faccio male a nessuno. In zona mi conoscono tutti e mi vogliono bene». Non chiede niente. «Percepisco un piccolo sussidio e mi aiuta un fratello. Quando i soldi non bastano mi esibisco “a cappello” nell’anfiteatro di Marina Piccola o nelle piazze». I bambini lo adorano. «Il loro sorriso è la mia ricompensa». Quando c’è caldo «vado al molo “a tuffare” e faccio vedere ai giovani come si fa». D’estate s’improvvisa anche parcheggiatore. «Pagare non è un obbligo», precisa, «qui la sosta è ad offerta libera».

Ex circo Orfei

Originario di Sadali, sesto di nove fratelli, ha frequentato le medie a Cagliari, alla Manno, prima di aggregarsi al Circo Orfei. «Ero ragazzino, ricordo ancora il tendone giallo e verde. Mi imbarcai sul traghetto ma quando vidi la Sardegna allontanarsi scoppiai in lacrime. Una volta a terra però mi sono adattato. Ho conosciuto tante belle ragazze. Devo avere figli sparsi ovunque. Sono stato anche all’estero, parlo francese e greco. All’inizio mi facevano fare le commissioni, compravo le sigarette agli artisti oppure vendevo le noccioline. Poi sono diventato artista anch’io: trapezista, equilibrista, giocoliere specializzato in clave, racchette, palloni e torce infuocate».

È comparso anche in tv. «Perfino a Mediaset, in un programma condotto da Teo Mammucari». Sul lavoro si è rotto una gamba e un braccio. Una volta ha visto una tigre strappar via il naso al domatore con una zampata. «Racconterò tutto in un libro. Lo sto già scrivendo. Credo in Dio e nel destino. Tutto ciò che ho fatto lo rifarei».

RIPRODUZIONE RISERVATA