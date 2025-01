Prosegue il viaggio di “Piacere Salute”, il programma ideato e condotto da Roberto Betocchi (foto) , regia di Renzo Gualà in onda questo pomeriggio alle 15.15 su Videolina. In questa quinta puntata, il programma approfondisce il ruolo cruciale dell’alimentazione nella prevenzione e gestione delle malattie, svelando come il cibo possa trasformarsi in una medicina naturale per il nostro corpo e la nostra mente.

Insieme al il diabetologo Marco Songini (foto) , il medico nutrizionista Antonio Milocco, e il gastroenterologo Francesco Arcadu, scopriremo come le scelte alimentari possano influenzare positivamente il benessere fisico e mentale.