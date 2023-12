“Piacere Salute”: no alle dipendenze 

In questa puntata speciale di “Piacere Salute”, in onda alle 15.03 su Videolina, condotta da Roberto Betocchi e curata in regia da Renzo Gualà, si parlerà del progetto “Nodipendenze” realizzato dall’associazione Sport e Salute di Nuoro grazie al contributo della Regione Sardegna. Insieme alla presidentessa dell’associazione, Annalisa Pusceddu, e al direttore artistico del progetto, Alex Musa, (foto) verranno analizzati con linguaggio semplice tutti gli aspetti legati alle dipendenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA