Storie straordinarie e nuovi consigli nella puntata odierna di “Piacere Salute” (Videolina, ore 15.03). L’eccezionale esperienza di Guglielmo Capolino ci porterà nel mondo dello sport paralimpico, con le sue difficoltà, i suoi successi, le sue sfide entusiasmanti e le sue grandi soddisfazioni. La sicurezza sui posti di lavoro sarà il tema degli interventi degli imprenditori Davide Tornatore e Vito Arra. La nutrizionista Maria Grazia Murazzani ci accompagnerà prima in pasticceria e poi in pizzeria. Il presidente della Regione, Christian Solinas, analizzerà il progetto Nodipendenze: interverranno in trasmissione il questore di Nuoro, Alfonso Polverino, il comandante dei Carabinieri di Nuoro Elvio Sabino Labagnara ed il colonnello della Guardia di Finanza Filippo Cea