Su Videolina, il martedì alle 15.05, quarta edizione di “Piacere Salute”, condotto da Roberto Betocchi. Tema di oggi “Cuore ed Emozioni, ansia e stress”. Non è solo una trasmissione informativa, ma un vero e proprio viaggio che affronta temi fondamentali come il legame tra corpo e mente, il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione delle malattie, l’importanza del sonno e le sfide legate alle dipendenze moderne. Ogni puntata si sviluppa come una narrazione dinamica, alternando interviste con medici, esperti e testimonianze reali, per offrire una visione completa e accessibile. Attenzione massima alla sensibilizzazione e prevenzione contro le maggiori dipendenze grazie al progetto di Asd Sport e salute finanziato dalla Regione Sardegna. Regia affidata a Renzo Gualà.