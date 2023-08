Le terme sono la soluzione ideale per resettare il nostro metabolismo o semplicemente per coccolarci. Molteplici sono i benefici delle cure termali, e un weekend o una giornata di relax sono occasioni in cui fermarsi per poi ripartire, immergersi per ritrovarsi, trattarsi bene per stare meglio. Saranno dunque le Antiche Terme di Sardara la cornice ideale per ripartire con la terza edizione di “Piacere Salute – il settimanale di medicina e benessere”, la trasmissione ideata e condotta da Roberto Betocchi, con la regia di Renzo Gualà. La prima puntata, uno speciale dedicato proprio alle terme e alle sue cure benefiche, andrà in onda oggi alle 15 su Videolina.