Riparte oggi da Nuoro (alle 15, su Videolina) la terza edizione di “Piacere salute” – il settimanale di medicina e benessere”, la trasmissione di Roberto Betocchi (foto) , con la regia di Renzo Gualà.

Roberto Betocchi ci accompagnerà in questo viaggio nel mondo dello star bene, dello stare in forma, una guida alle buone pratiche per un corretto stile di vita grazie alla corretta alimentazione e alla regolare attività fisica. Si cercherà di rispondere a domande che sembrano scontate, ma che troppo spesso rimangono senza risposta. Anche in questa terza edizione si darà spazio a tante testimonianze. In questa puntata interverranno Marco Scorcu, Marco Conte, Marco Ladu, Giovanni Biggio, Guglielmo Capolino, Efisio Crabu e Gianluca Calabrese (foto) .