«Piacere, Maninni» Tra i Big il cantante che nessuno conosce 

A dicembre del 2022 non riuscì a conquistare il palco dell'Ariston, eliminato durante la finale di Sanremo Giovani. Un anno dopo a sorpresa Maninni è tra i 30 Big scelti da Amadeus, con il brano “Spettacolare”. «Sono consapevole di essere l'outsider di questo Festival. A dire il vero è stata una sorpresa anche per me». Il suo, probabilmente, è tra i nomi meno noti in gara, ma questo non lo preoccupa. «Anzi, mi dà la giusta carica per dimostrare chi sono. E a chi si chiede chi io sia, risponderei chiedendogli di alzare il volume e di ascoltare la mia canzone per capirlo. Voglio dimostrare chi sono grazie alla mia musica», spiega il giovane cantautore, all'anagrafe Alessio Mininni, classe 1997, cresciuto a pane, chitarra, piano e classici del rock italiano e internazionale.

Modi gentili e tono pacato, Maninni - originario di Bari – non si lascia intimorire dal circo sanremese che finora era riuscito solo a intravedere da lontano. «Sono molto felice, era quello che desideravo e sono soddisfatto di quello che succedendo. Dicono tutti che l'Ariston è un palco diverso da tutti gli altri e io non vedo l'ora di sentire il tremolio delle gambe». “Soettacolare” è una dedica alla vita «perché dopo una caduta c'è sempre una risalita».

RIPRODUZIONE RISERVATA