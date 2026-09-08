«Piacere, ci chiamiamo Bonacatu» 

Secondo i latini il destino di ogni essere umano è scritto nel proprio nome. Così come Bonacatu nome che affonda le origini nella storia, legato intimamente al culto della Madonna di Bonarcado, che si festeggia questo mese. E su questo nome è dedicato il convegno di sabato 26, “Il mio nome è Bonacatu, un nome una storia”.

L'iniziativa nasce da un’idea dell’amministrazione comunale guidata da Annalisa Mele e dalla Pro Loco per valorizzare tutte le donne che hanno come nome Bonacatu, che conserva memoria, devozione e identità, capace di raccontare la storia di una comunità, il suo legame con il santuario e con la Madonna. Soprattutto le storie delle donne che, generazione dopo generazione, hanno contribuito a mantenere viva quella memoria.

La ricerca

La Pro Loco è alla ricerca delle Bonacatu; molte hanno già aderito, e altre ancora si uniranno per rendere omaggio al nome mariano, che nella vulgata locale stratificata nei secoli significa “bonu agattu”, buon ritrovamento, proprio nel luogo scelto dai Camaldolesi per erigere il loro monastero e la pregevole Basilica intorno al 12esimo secolo, accanto al preesistente santuario bizantino di Santa Maria, il culto mariano più antico dell’Isola. Altra interpretazione probabile, invece fa derivare il nome dall’intitolazione bizantina alla vergine Panachrantos Immacolata.

L’appuntamento

Sabato 26 alle 18.30 il convegno, preceduto dalla santa messa in Basilica in onore delle donne che hanno il nome Bonacatu o Bonacata o Maria Bonacata, organizzata dalla Pro Loco, con il sostegno del Comune e con il genealogista di Ovodda Raffaele Cau, che lavora nell’archivio diocesano di Oristano che racconterà «la diffusione del nome e l’origine sviluppatosi proprio dal culto del santuario di Bonacatu. Il nome ha iniziato a diffondersi capillarmente solo dall’Ottocento, nella Diocesi di Oristano».

La sindaca

«Bonacatu, o Bonacato o Bonacata è un nome unico e ricco di storia, che deve la sua diffusione alla fede della Madonna di Bonacatu, la cui effige è custodita nel Santuario a lei dedicato – sottolinea Annalisa Mele – Celebrare questo legame d'identità e comunità attraverso un incontro di tutte le persone che portano questo nome era un’idea che avevamo in serbo da molto tempo, che ora si concretizza con la Pro Loco, che organizza con cura questo evento».

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