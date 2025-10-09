«Piacere, Benito Urgu, regalo risate» 

Come deve fare una celebrità, si fa attendere, poi, quando arriva e sta per raggiungere il tavolo dei relatori, scoppia un applauso affettuoso. Nel frattempo Benito Urgu ha tolto il cappellino e gli occhiali scuri e si è seduto accanto a Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, che, ieri sera, lo hanno invitato a inaugurare la quinta stagione dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari.

Rivelazioni

Non è una lectio tradizionale, perché l’uomo di spettacolo che calca i palchi locali e nazionali da oltre sessant’anni, dopo aver litigato per un po’ con il microfono della basilica di San Saturnino, schiocca una battuta dietro l’altra, e le mani del pubblico numeroso battono continuamente. A proposito, non è vero che Urgu ha lavorato nel circo Zanfretta. Chi ha messo in giro questa leggenda? Il circo dove ha imparato «a lavorare gratis, purché sia divertente», si chiamava Armando, come il suo proprietario, che di cognome faceva Casu. Si era pure innamorato della figlia Marisa ma lei non se lo filava, il padre invece, oggi gli dava la paga, domani gliela chiedeva in prestito. E vabbè, i soldi sono meno importanti del piacere di fare le cose. L’ha sempre pensata così il cabarettista di Oristano, oggi ottantaseienne, autore di oltre 600 canzoni, alcune delle quali hanno scalato le classifiche nazionali. Da “Cambale twist“ a “Sexy Fonni“, dai Barritas, con cui si esibì in Rai, fino alla candidatura al Nastro d’argento per “L’Uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, dove interpreta Badore incaricato di trasformare il protagonista in un vero sardo, Benito Urgu ha scritto la storia della cultura sarda.

È “le mille facce&le mille voci della Sardegna“, secondo il titolo della lectio, soprattutto le voci perché l’artista le fa tutte: dal Goceano al Campidano alla Barbagia. Come ci riesce? Scappare di casa lo ha aiutato. La prima volta incappò in un falso amico, un giostraio che gli insegnò a non fidarsi di sorrisi e belle parole. La seconda volta gli andò meglio, girò l’isola in lungo e in largo e lì imparò a far ridere, ascoltando le chiacchiere delle donne, i capannelli intorno alle fontane, gli sproloqui del matto del villaggio. «Un tempo nei paesi c’era sempre uno scemo che girava libero, adesso non ce n’è perché si sono tutti messi in politica». Anche il canto è venuto per caso. «In un paese sardo, c’era un palco vicino a un circo, e una coppia cantava “Rock Around the Clock". Salgo, la canto anch’io, mi fanno i complimenti». E da lì Urgu prosegue la carriera musicale, si diverte e diverte con le imitazioni, inventa personaggi indimenticabili. Come un poeta improvvisatore, gli basta una parola, un tema, un oggetto per inventare una poesia, un motto, una parodia, e graffiare con pungente ironia.

