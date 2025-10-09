VaiOnline
Eventi.
10 ottobre 2025 alle 00:22

«Piacere, Benito Urgu, regalo risate» 

Un inizio scoppiettante ieri a Cagliari per la nuova stagione dei Dialoghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Come deve fare una celebrità, si fa attendere, poi, quando arriva e sta per raggiungere il tavolo dei relatori, scoppia un applauso affettuoso. Nel frattempo Benito Urgu ha tolto il cappellino e gli occhiali scuri e si è seduto accanto a Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, che, ieri sera, lo hanno invitato a inaugurare la quinta stagione dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari.

Rivelazioni

Non è una lectio tradizionale, perché l’uomo di spettacolo che calca i palchi locali e nazionali da oltre sessant’anni, dopo aver litigato per un po’ con il microfono della basilica di San Saturnino, schiocca una battuta dietro l’altra, e le mani del pubblico numeroso battono continuamente. A proposito, non è vero che Urgu ha lavorato nel circo Zanfretta. Chi ha messo in giro questa leggenda? Il circo dove ha imparato «a lavorare gratis, purché sia divertente», si chiamava Armando, come il suo proprietario, che di cognome faceva Casu. Si era pure innamorato della figlia Marisa ma lei non se lo filava, il padre invece, oggi gli dava la paga, domani gliela chiedeva in prestito. E vabbè, i soldi sono meno importanti del piacere di fare le cose. L’ha sempre pensata così il cabarettista di Oristano, oggi ottantaseienne, autore di oltre 600 canzoni, alcune delle quali hanno scalato le classifiche nazionali. Da “Cambale twist“ a “Sexy Fonni“, dai Barritas, con cui si esibì in Rai, fino alla candidatura al Nastro d’argento per “L’Uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, dove interpreta Badore incaricato di trasformare il protagonista in un vero sardo, Benito Urgu ha scritto la storia della cultura sarda.

È “le mille facce&le mille voci della Sardegna“, secondo il titolo della lectio, soprattutto le voci perché l’artista le fa tutte: dal Goceano al Campidano alla Barbagia. Come ci riesce? Scappare di casa lo ha aiutato. La prima volta incappò in un falso amico, un giostraio che gli insegnò a non fidarsi di sorrisi e belle parole. La seconda volta gli andò meglio, girò l’isola in lungo e in largo e lì imparò a far ridere, ascoltando le chiacchiere delle donne, i capannelli intorno alle fontane, gli sproloqui del matto del villaggio. «Un tempo nei paesi c’era sempre uno scemo che girava libero, adesso non ce n’è perché si sono tutti messi in politica». Anche il canto è venuto per caso. «In un paese sardo, c’era un palco vicino a un circo, e una coppia cantava “Rock Around the Clock". Salgo, la canto anch’io, mi fanno i complimenti». E da lì Urgu prosegue la carriera musicale, si diverte e diverte con le imitazioni, inventa personaggi indimenticabili. Come un poeta improvvisatore, gli basta una parola, un tema, un oggetto per inventare una poesia, un motto, una parodia, e graffiare con pungente ironia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana