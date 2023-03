Piacere, Alessia: ho 200 mila follower  

TikTok è – da qualche tempo – l’app del momento. Ha raggiunto una popolarità straordinaria, con più di un miliardo di utenti attivi mensili in tutto il mondo, una vasta gamma di contenuti, che spaziano dall'intrattenimento alla musica, alla moda, alla politica e molto altro ancora. A Capoterra vive una delle tante star che popolano la piattaforma con i loro contenuti: Alessia Gianoglio, 18 anni. Il suo talento nell'intrattenere il pubblico non è passato inosservato: è riuscita a guadagnare un grande seguito, accumulando più di 200mila follower.

Alessia ogni giorno si filma con in sottofondo i suoni più virali del momento: canzoni, musiche, spezzoni di film, sketch divertenti. Nel gergo si chiamano “trend” ed è tramite questi che negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nella comunità social. Attraverso le sue movenze, i suoi simil-balletti e un sorriso che cattura ha scalato le classifiche, raggiungendo numeri da brivido con un totale di 8,5 milioni di “mi piace”.

Una ragazza semplice

«La mia vita a telecamere spente – racconta – è come quella di tante ragazze: adoro stare in compagnia dei miei amici e amo viaggiare. Sono una diplomanda in un liceo linguistico a Cagliari e quando finirò andrò a studiare “Fashion business and communication” a Milano». Alessia tiene a sottolineare il suo impegno: «D’estate lavoro in un centro estivo per bambini a Poggio dei Pini, dove vivo».

«Ho iniziato a fare video sin da piccola», ricorda: «Per me sono una passione. Ttrovo anche più facile esprimermi e comunicare attraverso i filmati, mi sento a mio agio. Su TikTok cerco sempre di trasmettere positività sfruttando la mia empatia. Mi piace anche prendermi in giro: è importante normalizzare le proprie insicurezze in un mondo come quello del web in cui tutto sembra perfetto».