Volley.
11 dicembre 2025 alle 00:20

Piacenza fa felice i tifosi 

Il PalaPirastu applaude il bel successo europeo sul Ceske 

Piacenza 3

Budejovice 1

Gas Sales Bluenergy PC : Porro 4, Leon 1, Mandiraci, Galassi 9, Travica, Andringa, Bergmann 15, Gutierrez 15, Bovolenta 18, Loreti (L), Seddik 12. N.e. Pace, Compa- roni, Simon. All. Boninfante.

Jihostroj Ceske B. : Emmer, Cal- vo 5, Brichta 11, Bartunek 2, Cord- feiro 7, Kaislasalo 5, Tomas (L), Okolic 11, Lestina 3, Taylor- Parks 5. N.e. Toth, Pitner. All. Smejkal.

Parziali : 24-26, 25-14, 25-19, 25-13

Ha vinto la Bluenergy Piacenza: il 3-1 al Jihostroj Ceske Budejovice in garauno dei sedicesimi di finale della Cev Cup di volley è un passo avanti verso gli ottavi. Il 7 gennaio il ritorno in Boemia, nella Repubblica Ceca. Non è stato solo un match di una coppa europea. Si può parlare di una festa, quaella che sulle gradinate del Pala Pirastu ha accompagnato la Bluenergy Piacenza e il Ceske Budejovice. Quando c'è un evento di richiamo il pubblico (2300 persone, compreso un folto gruppo di tifosi piacentini) risponde e partecipa. E in campo i due sestetti hanno fatto il resto, con giocate, gesti tecnici e scambi che hanno entusiasmato. La Fipav sarda, che ha organizzato, come accade dal 2021, ha vinto ancora, sotto gli occhi del presidente Manfredi.

Livello alto

Aveva ragione il coach Dante Boninfante, martedì in conferenza stampa, quando ha detto che questo sedicesimo di finale era il meno comodo. Forse il confronto meritava una fase più avanzata della Cev Cup, vedere i biglietti da visita. Piacenza quarta nelle Superlega, Ceske domina nella Extraleague ceca. Assenze importanti: il capitano della Bluenergy, l'asso cubano Simon, è ancora fermo ai box, il libero Domenico Pace (un campione del mondo) resta in panchina, come il turco Mandiraci, che in campionato assicura una buona dose di punti. Entrano il libero Loreti, Seddik e Bergmann, ma il livello non scende. Nel Ceskè è assente il libero della nazionale (quarta ai mondiali) Kovarik.

La partita

Si parte tra gli applausi, il primo scambio è prolungato, lo risolve Bovolenta, che mette a terra i primi tre punti. Piacenza si spaventa quando il Ceske fugge sotto i colpi di Brichta e Okolic, l'aggancio e il sorpasso sono opera di Bergmann,diagonale e muro. Il punto a punto è risolto da un ace di Brichta. Il tempo di guardarsi in volto, ascoltare Boninfanti e Piacenza riparte. Galassi fa l'en plein in attacco, quando va in battuta Seddick il Ceske crolla, la difficoiltà in ricezione è messa a nudo. Lo stesso Seddick, con Gutierrez e Bovolenta prendono la scena, alla squadra ceca non basta qualche sussulto, il motore del Piacenza gira a mille. Con Porro in battuta si decide l'allungo nel terzo set. Il quarto non ha storia, c'è gloria per Leon, che chiude il match con un poderoso monster block . Ha vinto Piacenza, la sua permanenza nell’Isola finisce qui. Il tempo, per i giocatori, di lasciarsi avvolgere dall'affetto dei tifosi, e la mente è a domenica e all'Itas Trentino. Con una certezza: con loro ha vinto anche Cagliari. .

