Piacenza “chiama” Cagliari 

È ormai un appuntamento di richiamo, che riempie puntualmente il PalaPirastu: una partita della Cev Cup di volley maschile, seconda competizione europea, organizzata dal Comitato Regionale Fipav. Per Bluenergy Piacenza-Jjhostroj Ceske Budejovice, formazione della Repubblica Ceca, oggi alle 19,30, andata dei sedicesimi, si va verso il tutto esaurito, come l’anno scorso quando arrivò l’Itas Trentino di Michieletto e Lavia, e prima ancora l’Allianz Milano. Cagliari ha sempre portato bene, accompagnando tra gli applausi il passaggio del turno.

In campo

La Bluenergy, giunta a Cagliari lunedì pomeriggio, è quarta in Superlega. Quattro vittorie consecutive (sei nelle ultime sette gare) hanno rimediato alla falsa partenza. Due freschi campioni del mondo tra i titolari, il centrale Gianluca Galassi e il libero Domenico Pace. Altri due giocatori ricordano bene Cagliari. Qui, nel 2021, Porro e Comparoni diventarono campioni del mondo Under 21. Oggi Piacenza si affida ai punti di Bovolenta e del turco Mandiraci. Uno dei protagonisti più attesi, il cubano Robertlandy Simon, da due partite è fermo per infortunio (sostituito da Comparoni), il coach Dante Boninfante non dispera di recuperarlo. Non è un sedicesimo comodo, quello di stasera. Il Ceske Budejovice (città della Boemia meridionale) sta dominando con l’en plein di vittorie, dieci, l’Extraleague ceca, con appena tre set persi. Nelle qualificazioni ha eliminato i macedoni dello Strumica. Presta due giocatori alla nazionale, quarta ai recenti mondiali, Lubos Bartunek e Michael Kovarik. Il più titolato è Alexandar Okolic, l’unico con esperienza (breve) in Italia, a Milano nel 2019.

La presentazione

L’evento è stato presentato ieri all’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna. A fare gli onori di casa Andrea Dettori, dell’Ufficio di Gabinetto. «La Sardegna si conferma un palcoscenico importante per questi eventi, a cui noi siamo sempre al fianco. Fanno parte degli obiettivi di avvicinare i giovani e non solo, all’attività sportiva». Sulla stessa linea Luisa Giua Marassi che ha rappresentato il Comune di Cagliari. «Un evento che stimola e avvicina alla pratica sportiva. Per noi è l’occasione di inaugurare il piccolo restyling del Palazzetto». Eliseo Secci è il presidente del Comitato Regionale che dal 2021 organizza il grande volley a Cagliari. «Portiamo in Sardegna il Top del volley italiano, le squadre sono accompagnate da grandi nomi. Oggi sono con noi leggende come Samuele Papi, viceallenatore, e Hristo Zlatanov, direttore generale del Piacenza».

I commenti

Zlatanov esalta l’accoglienza di Cagliari: «Ricevere tanto affetto fa parte del nostro mondo, perché noi trasmettiamo gioia». Coglie la palla al balzo Simon. «Ci aspettiamo tanto calore, è un clima a cui noi siamo abituati. Io, nato a Cuba, sono avvantaggiato». Piacenza attraversa un buon momento, lo evidenzia Papi, che ha ricordato le sue esperienze in Sardegna. Ci pensa il coach Boninfante ad avvisare che «sarà una partita complicata, noi con qualche acciacco contro un avversario in fiducia. Abbiamo i video delle loro partite a disposizione, studieremo attentamente».

