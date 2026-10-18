Piacente risponde a Chessa, pari tra Alghero e Atletico Uri 

ALGHERO 1

ATLETICO URI 1

Alghero (4-3-3) : Carta, Pinna, Sanna, Roccuzzo, Bombagi, Puttolu, Barboza (1’ st Scognamillo), Baraye, Chessa (12’ st Ferro), Sagardia Lima, Fadda. A disposizione Mannoni, Nieddu, Daga, Mula, Virdis, Gallo, J. Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

Atletico Uri (4-4-2) : Carboni, Lintas, Piga, Piacente, A. Congiu, Sognog, Saba, Manca (38’ st Gjuci), Leomanni (28’ st Monti), Mascia (42’ st Piras), Natale. A disposizione Ena, Dore, Ventricini, Pireddu, Ara, A. Cossu. Allenatore P. Congiu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel pt 21’ Chessa, nel st 21’ Piacente.

Note : espulso Baraye per doppia ammonizione. Ammoniti Fadda, Pinna, Virdis e Chessa, Piacente. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 1000.



Alghero. Finisce 1-1 tra Alghero e Atletico Uri, al termine di una sfida giocata con buon agonismo davanti a un pubblico numeroso e appassionato. Padroni di casa in vantaggio al 21': lunga azione con tanti tocchi al limite dell'area. La palla buona arriva a Chessa, che dai 20 metri fa partire un tiro che si infila sul secondo palo firmando la sua prima rete in campionato. Una volta in vantaggio, l’Alghero diminuisce la pressione e permette all’Atletico Uri di prendere campo. Il pareggio ospite, arriva poco oltre l’ora di gioco, con Piacente, che riceve palla sulla trequarti, alza la testa, vede il portiere fuori dai pali e lo batte con un preciso pallonetto. Tra il 75’ e il 79’, Carboni è pronto, prima su Bombagi e poi su Roccuzzo. Al 94’, Alghero in dieci per la seconda ammonizione a capitan Baraye.



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