Piace l’Ortobene ritrovato 

Le auto sono ovunque, parcheggiate attorno a quell’anello verde e ben curato che sancisce la rinascita. I bambini giocano, i genitori e i nonni osservano e ne approfittano per qualche oretta rigenerante in quota. «Questo posto è meraviglioso», sussurra una turista toscana, desiderosa di ammirare il panorama e la statua del Redentore: «Siete davvero fortunati ad avere un luogo simile a pochi chilometri dalla città». Loredana Belloi, titolare del chiosco-bar, svela l’entusiasmo ma non dimentica le “rogne”: «Adesso speriamo che vengano risolti i cronici problemi idrici e che arrivino le fogne».

Ripartenza

Il monte Ortobene dà il meglio di sé, in quest’estate anomala. Dopo anni di abbandono e disinteresse,piace e si ravviva, anche grazie ai suoi locali. Nei giorni scorsi ha registrato un’invasione di scout. «C’è tanta gente, ogni giorno», prosegue Belloi, «la cosa incredibile è che in questo mese di agosto le giornate sembrano sempre festive. Prima queste presenze si potevano notare a Ferragosto o le domeniche, ora è sempre così e la cosa non può che farci piacere». Fino a poco tempo fa un Monte dimenticato, snobbato dai nuoresi e quasi invisibile ai turisti, perché privo di servizi. Adesso la quotidianità cambia copione e prospettive, permette alla cima deleddiana di beneficiare di una nuova luce, carica di positività. Quali sono le ragioni del rilancio, della voglia di montagna? Loredana Belloi non ha dubbi: «Ora il Monte offre più servizi, prima c’era ben poco, a parte il mio chiosco. Nei prossimi giorni aprirà pure una griglieria, sarà gestita da un bravissimo imprenditore e resterà aperta tutto l’anno. Proprio come il bar-pizzeria Il Parco, a pochi metri da noi. Ecco la vera scommessa: ravvivare il Monte dodici mesi, non solo o nei pochi giorni della festa del Redentore, come accadeva in passato».

Via vai continuo

Chi percorre ogni giorno la strada provinciale che dalla Solitudine conduce alla vetta-simbolo ha notato il cambio di passo. Il traffico è aumentato a vista d’occhio, in quei tornanti freschi di bitume. «Vengo qui due volte al giorno, la mattina e pure la sera», confessa con orgoglio Franco Selloni, pensionato, con accanto la moglie e una coppia di amici: «Lo faccio sempre perché mi fa stare bene». Francesca, donna barbaricina, aggiunge: «Adesso aspettiamo che aprano la griglieria, così da venire a mangiare qui e rinfrescare i ricordi d’infanzia. Comunque, sono contenta che la gente stia riscoprendo l’Ortobene. Il parco è sempre pieno di bambini che giocano, è uno spettacolo».

Gioie e dolori

Il rilancio c’è, innegabile, a pochi giorni dalla festa più sentita. E se in tanti attendono la giornata del 29, con la messa in quota, i residenti non dimenticano le lacune. «Occorre risolvere i problemi idrici, l’acqua manca spesso e quando arriva nei rubinetti è poca e di pessima qualità», sentenzia Loredana Belloi: «Noi diamo i servizi, adesso anche la politica e Abbanoa devono dare risposte». Patrizia Maulu conclude: «Speriamo che nel 2025 riaprano la piscina».