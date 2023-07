Philipsen, volata di forza  

Di “fucilata” nella storia del ciclismo ce n’è una sola: quella di Beppe Saronni a Goodwood nel 1982. Le volate come quella andata in scena ieri a Bayonne (non a caso...), sono più battaglie all’arma bianca, con un lungo corpo a corpo tra le squadre dei velocisti per prepararle. Jasper Philipsen ha tirato fuori l’asso, facendosi pilotare da un monumentale Mathieu Van der Poel, che lo ha lanciato affidandogli il compito di stroncare le velleità del suo grande rivale, Wout Van Aert. I due belgi hanno lottato gomito a gomito, poi il velocista della Alpecin, con mestiere, ha costretto quello della Jumbo-Visma a cedere. Alla fine (dopo consulto della giuria), primo Philipsen, secondo Phil Bauhaus, terzo Caleb Ewan, quarto Fabio Jakobsen e quinto Van Aert, davanti al “nonno” Mark Cavendish: un ordine d’arrivo di diamante per la terza tappa della Grande Boucle, che ha lasciato i Paesi Baschi e dopo 193 km è arrivata in Francia. Per gli italiani c’è il 12° posto di Luca Mozzato (Arkea).

La classifica

Dopo due giorni di battaglia, i “grandi” si sono dati una tregua. La maglia gialla rimane sulle spalle britanniche di Adam Yates (Uae Emirates), che ha sei secondi sul compagno di squadra Tadej Pogacar e sul gemello Simon (Jayco AlUla). A 17”, sesto, c’è Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che attende le montagne per mettere in pratica il proprio progetto per risalire sul podio dei Campi Elisi. Difficilmente potrà guadagnare oggi, nella quarta tappa, da Dax a Nogaro di 181,8 km, che è mossa ma che i velocisti vorrebbero ancora fare propria.

RIPRODUZIONE RISERVATA