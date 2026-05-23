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24 maggio 2026 alle 00:30

Phi La Maddalena promossa in B1F 

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Cinquanta minuti. Quanto è bastato alla Phi Volley La Maddalena per vincere due set e festeggiare la promozione in serie B1 femminile di volley. E trasformare il Palazzetto di Chiusi Scalo in una succursale del fortino di via Lamarmora. La Phi Volley ha vinto 3-2 il ritorno dei playoff (17-25, 18-25, 25-21, 28-26, 10-15) con la Vitt Chiusi, partiva dal 3-0 di sabato scorso a La Maddalena ed ha terminato una stagione a mille, in un girone, quello sardo laziale dal ritmo forsennato. È una promozione partita da lontano, quando è stata affidata la panchina al coach Eraldo Buonavita, una carriera trentennale iniziata a Roma nello staff di Massimo Barbolini.

Non hanno avuto fretta le atlete maddalenine. Nessuna ansia, hanno iniziato la partita con lucidità, difesa attenta e cambio palla efficace. Tre punti a muro nelle fasi iniziali del primo set e si è intuito l’indirizzo della sfida. Due set sempre in fuga, nel “Championship point” del secondo, la ricezione del Chiusi è andata in confusione sulla rimessa di Minarelli.

E lì è partita la festa, cinque minuti concessi dalla coppia arbitrale. In campo con le seconde linee la Phi ha concesso a Chiusi l’onore delle armi, giusto due set. Ed al tie break ha concluso a braccia alzate. In serie B1.

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