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Caam.
25 maggio 2026 alle 01:16

Pgs Audax nuovo campione 

Sconfitta ai calci di rigore la Fly Divani detentrice del titolo Ultra 

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Gran finale per i tornei Libertas Caam. A una settimana dai trionfi di Medilav (negli Over) e De Amicis (nei Senior), sono stati assegnati anche i titoli Ultra e Master.

Conquistata la finale battendo 3-0 la Libertas Barumini (doppietta di Turri e rete di Camedda), la Fly Divani si arrende solo ai rigori alla Pgs Audax Frutti d’Oro che fa suo il titolo Ultra 2025/26 sul campo neutro di Settimo San Pietro al termine di una partita chiusa sullo 0-0 nei tempi regolamentari.

La sequenza

I biancoverdi di Virgilio Pala e Tonino Marras non sbagliano con Sanna, Vercelli, Astolfi, Rossi, Leschio, Branca, Setzu e Adamu. Decisiva la parata di Pala, che neutralizza l’ultimo penalty di Manni e vanifica le reti di Falaguerra, Piroddi, Camedda, Ledda, Farci, Pili e Marci.

L’Audax spodesta i monserratini dei fratelli Farci (allenati da Raffaele e capitanati da Riccardo), detentori del titolo, pluridecorati dei tornei Libertas Caam e capaci di chiudere in campionato la stagione regolare proprio davanti alla squadra capoterrese. Le due compagini hanno poi superato la seconda fase del torneo (entrambe da seconde classificate dei rispettivi gironi) e infine si sono giocate il titolo in una sfida secca dominata a sua volta dall’equilibrio, con la conclusione dagli undici metri.

Campione

Una rete di Dessì (su rigore) a fine primo tempo consegna il trofeo Master all’Is Cortes nella finale contro il Santiago Allianz 051 terminata 1-0. Dopo una stagione all’inseguimento della squadra selargina (che ha chiuso al primo posto la prima fase), i cagliaritani di Federico Deiana si arrendono proprio sul più bello ma escono battuti a testa alta.

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